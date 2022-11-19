防疫20條下 中國專家：追溯時空伴隨者非重點

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（中央社台北19日電）中國防疫創出以手機定位揪出「時空伴隨者」，中國病毒學專家常榮山近日表示，追溯時空伴隨者要適可而止，防控重點不在此，要求他們居家隔離及監測也不符合防疫20條中的科學精準防控。

中國官方11日公布優化防疫20條，強調科學精準做好疫情防控。人民日報旗下健康時報探討優化防疫20條下，「時空伴隨」的劃定如何體現精準防控。

「時空伴隨」是中國獨有防疫制度，健康時報引述中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今年3月25日在國務院聯防聯控機制記者會上，指出「時空伴隨」又名為「時空交集」，一般是指14天內與確診者在同一個時間和空間網格內，共同停留過一段時間的人。

但多地對「時空伴隨」的定義不同，例如長沙市疾控中心表示，在戶外開放空間，同一基站一定距離範圍內有過規定時長（例如10分鐘及以上）軌跡碰撞的手機號碼，定義為可能暴露的「時空伴隨」。

重慶共青團官微指出，「時空伴隨」是指本人的電話號碼與確診號碼在同一時空網格（範圍是800公尺乘800公尺）共同停留超過10分鐘，且最近14天任一方號碼累計停留時長超過30小時，查出的號碼為「時空伴隨」號碼。

安徽省壽縣疫情防控指揮部16日發布尋找陽性感染者軌跡交集人員的通告，指出與感染者活動軌跡有時空交集的人，需要第一時間報備，做好居家3天健康檢測，3天2檢。

同日浙江省台州疾控也發布，與陽性感染者有時空交集的去返台州人員要報備。

健康時報訪問常榮山，他表示，由於各地防疫情況不同，具體執行時對「時空伴隨」的劃定不同。

常榮山表示，這些劃定標準在以往病毒株傳播力較弱，總感染率較低時，有利於排查出可能的密切接觸者，切斷傳播途徑。但目前一些人口密集的大城市，在初次發現陽性病例時，已經有不少病例，加上現在BA.5病毒變異株傳播力較強，流調追溯難度大。

他指出，「對時空伴隨者的追溯必要性已經不大了」，只是對於一些中小城市，初次發現陽性病例較少時，對於追溯密接者或許還能提供線索。

常榮山認為，「時空伴隨」800公尺的劃定範圍仍然較大，「時空伴隨者」的空間劃定應宜短不宜長。「對於疫情防控來說，追溯時空伴隨者要適可而止，防控重點不在此處。」

他又說，要求「時空伴隨者」居家隔離、居家健康監測，與防疫20條中的科學精準防控不符合，更重要的是會耗用大量防控資源。

他認為，應集中有限資源對付今冬疫情高峰，流調力量應轉到確診者診治、重症救治的大方向。

報導表示，中國疾控中心傳防處研究員王麗萍受訪時說，「時空伴隨」在第九版防控方案有所闡述，是涉疫場所的暴露人員，這類人在20條內沒有提及，但仍然在實行第九版防控方案，要求在流調後進行3天2檢，及時排查。

她表示，對這類人居家隔離和居家健康監測的要求，都是各地加碼的做法。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1111119