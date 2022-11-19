更多編輯台推薦新聞：
影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語
政治

影片／不挺台入CPTPP？澳總理APEC場外遭台媒包圍不發一語

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候
產經

與習近平互動大不同 杜魯道雙手緊握張忠謀親切問候

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看
政治

九合一選舉公報這裡查 縣市長、議員候選人政見一次看

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看
娛樂

金馬59整理包》創作幕後、入圍者心路歷程一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國聲稱施行優化防疫 仍堅持清零罔顧人命

2022/11/19 11:24（11/19 12:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）中國官方今公布新增COVID-19病例（含確診與無症狀感染者）2萬4473例，本土2萬4263例。當局自頒布20條優化防疫措施以來，第一線防疫醫護仍堅持清零罔顧人命，凸顯優化防疫形同表面文章。

中國衛健委官網上午通報，18日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2137例，境外輸入82例，本土2055例中，廣東1102例，河南186例，重慶145例，四川137例，內蒙古114例，北京79例等。

新增無症狀感染者2萬2336例，境外輸入128例，本土2萬2208例中，廣東8535例，重慶4599例，河南1412例，內蒙古1237例，甘肅1139例，新疆998例，陝西541例，青海537例，山西439例，北京436例，四川417例等。

北京當局11日公布施行20條優化防疫措施以來，最前線執行防疫的醫護卻依然漠視危重者急需救助的哀求，仍堅持清零不改。

網友上傳推特的影音顯示，新疆維吾爾自治區有個身穿防護衣的大白，毫不在意兩個男子快餓死癱軟無力躺在地上，仍然相當盡職拿著拭子戳他們的鼻孔採樣。

廣東省省會廣州市堪稱這波疫情重災區，但當地民眾還是得依規定排著看不見盡頭的長龍等待核酸檢測，徒增交叉感染的風險，網友說，估計這樣的人龍得排3小時，這與施行優化防疫前，等待檢測的廢時無差別。

廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹18日表示，17日海珠區新增感染者仍高度集中在鳳陽街康鷺、南洲街大塘、華洲街龍潭等高風險區，但高風險區域內的疫情仍持續攀升尚未浮現拐點。

月初甘肅蘭州一名3歲幼童日前因一氧化碳中毒，因社區的物業樓管基於防疫封控不肯放人外出就醫，救護車又遲延1小時才抵達，可憐幼童延誤就醫不治。

而當局頒布優化防疫措施後，14日河南鄭州市才4個月大的女嬰同樣因延誤就醫而冤死，她的母親上傳影音具名指控有關單位官僚殺人，而鄭州衛健委僅回覆，全案正調查中。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此外，首都北京市連日來新增病例約莫300或400餘例，今天最新通報新增破500，北京市衛健委雖然沒有宣布實施封控，但提醒朝陽區民眾「非必要不離開本區域」，盡量減少外出。

據衛健委統計，截至18日24時，全國31省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1萬9709例（其中重症病例87例），累計死亡病例5226例，累計報告確診病例28萬3930例；尚在醫學觀察的無症狀感染者17萬3036例（境外輸入988例）。（編輯：曹宇帆/呂佳蓉）1111119

延伸閱讀
內蒙社區因防疫封死大門 婦女墜樓延誤搶救喪命蘭州3歲童因封控搶救不及 疫情次生災害不斷北京緊張廣州抗爭 優化防疫20條考驗中國各地中國疫情加劇31省市全淪陷 優化防疫措施反添亂
張屹
廣州落實優化防疫20條 次密切接觸者11日起免隔離中國清零難 官方7日通報新增病例創半年多來新高
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族