聲援中國抗議 自由廣場燭光哀悼烏魯木齊逝者

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（中央社記者呂佳蓉台北27日電）中國多地陸續傳出藉悼念烏魯木齊火災遇難者表達對防疫封控政策的不滿。今天在台北的自由廣場也出現聲援活動，民眾拿著白紙、手持燭光，聲援中國各地的異議之聲。

台北自由廣場晚間出現聲援的陸港台民眾與外國人士，中國民運人士王丹、周鋒鎖也前來現場。

民眾手持燭光、拿著白紙，現場的一大橫幅的白布條上寫上「悼」；寫著「不自由、毋寧死」、「中國人要自由」、「願逝者安息、願生者反抗、願靜默中的吶喊都能被聽見！」、「我們斷了腿，你卻封我的嘴」、「願逝者安息」等等的聲援看板一個個湧現會場。

悼念活動從6點半開始至今，出現越來越多人潮。有民眾在白布條上寫上哀悼之詞，也有人手持看板，板上寄語中國人民「不要沉默、不要麻木、別害怕」的話語。

現場有民眾喊起此前北京四通橋上懸上橫幅的文字，「不要核酸要吃飯，不要封控要自由，不要謊言要尊嚴，不要文革要改革，不要領袖要選票，不做奴才做公民」。

也有民眾接力一一訴說因為中國嚴苛清零政策出現的次生災難事件，以及因此出現的中國各大學與各地的抗爭活動。

周鋒鎖在會場手持著「中國人要自由」的聲援標語。他在現場說，「今天這麼多人站出來，這麼重要的意義，因為我們沒有地方可以再退。」

周鋒鎖說，「這麼多年以來，我們一直期待著很多人能夠行動起來，今天我們終於看到，自由不是被賜予的，要靠每個人去爭取。」

王丹則說，要聲援正在為民主自由抗爭的中國人，他們爭取的不只是民主自由，更是爭取生命的權利，「中國人的命，也是命。」

現場也有民眾帶領唱起「國際歌」，高喊要團結之聲此起彼落。

哀悼活動中，民眾自發接力講話以表達意見。（編輯：張淑伶）1111127