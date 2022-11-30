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市民抗爭不斷 廣州急轉彎鬆綁疫情防控

2022/11/30 17:16（11/30 21:18 更新）
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中國多地近日出現自發性集會，廣州市海珠區29日晚間再傳因防疫措施而爆發警民激烈衝突。圖為27日上海民眾集結於烏魯木齊中路與警方對峙，不願散去。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月27日
中國多地近日出現自發性集會，廣州市海珠區29日晚間再傳因防疫措施而爆發警民激烈衝突。圖為27日上海民眾集結於烏魯木齊中路與警方對峙，不願散去。中央社記者李雅雯上海攝 111年11月27日
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（中央社台北30日電）儘管本土疫情持續嚴峻，廣州市政府今天宣布多項「優化」疫情防控措施，鬆綁此前迭遭市民群起抗爭的過度封控，多區立即解除所有區內的臨時管控區。網友形容，這是市民團結一致爭取來的。

廣州因為本土疫情嚴峻，10月下旬實施嚴格封控以來，已發生多起市民群起衝破警方封鎖線與防疫護欄的抗爭事件。疫情最嚴重的海珠區，昨天深夜再度發生激烈抗爭，當局出動大批鎮暴警察，過程中還發射催淚彈，有多人被捕。

綜合陸媒第一財經、界面新聞報導，今天下午2時許，廣州多個行政區相繼發布通知。其中，天河、番禺、荔灣等區解除所有區內臨時管控區，按照低風險區管理；海珠區也發布關於優化完善疫情防控措施的通告，表示符合居家隔離條件的密切接觸者可實施居家隔離。

廣州市政府同時召開疫情防控新聞發布會，廣州市衛健委副主任張屹在會中宣布多項「優化」防控措施，強調不得隨意擴大高風險區範圍，符合解封條件的要及時解封，封控管理要快封快解，應解盡解，「盡最大努力減少因疫情防控給群眾帶來的不便」。

張屹並表示，要按照科學、精準的原則開展流行病學調查，及時、準確判定密切接觸者，「不得隨意擴大密切接觸者甄別範圍，不以時空伴隨作為判定密切接觸者的標準」。

她還宣布，密切接觸者原則上落實集中隔離觀察，符合居家隔離條件的密切接觸者實施居家隔離；對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，「不得擴大核酸檢測範圍」，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

張屹指出，廣州29日新增COVID-19本土感染者6995例，疫情近日仍在高位運行，疫情從海珠區內局部聚集暴發，發展為海珠、天河、番禺、白雲等多區、多點散發與聚集性疫情交織疊加，全市各區之間流動交叉傳播較為普遍。

疫情持續嚴峻下，廣州今天卻急轉彎鬆綁疫情防控，消息傳出後，引發大陸網友熱議。例如，官方昨天新聞發布會稱天河區疫情發展速度快，社會面傳播風險持續加大，重點集中在員村、長興、棠下、珠吉等4個街道，局部暴發態勢。但今天通知卻解除這4個街道臨時管控區的管控措施。

有網友形容，「這是市民團結一致爭取來的」。（編輯：楊昇儒）1111130

#廣州
#反封控
#中國疫情
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