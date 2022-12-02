中國初婚人數跌破1200萬 創37年新低

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（中央社台北2日電）中國結婚人數近年持續減少，初婚年齡推遲，單身群體日益擴大，數據顯示，2021年結婚登記人764.3萬對，是自2003年以來首次低於800萬對大關。2021年初婚人數只有約1157萬人，是1985年以來新低。

綜合第一財經等陸媒報導，結婚登記數據包括初婚人數和再婚人數，相對於再婚人數，初婚人數與出生人口的關係更密切。據中國國家統計局編著出版的「中國統計年鑒2022」，2021年初婚人數1157.8萬人，比上年減少70.8萬人。

據報導，這也是多年來中國初婚人數首次跌破1200萬人，為1985年（根據「中國統計年鑒2022」、國家統計局網站所公布1999年以來歷年統計年鑒中的數據得出）以來的新低。

分省來看，廣東初婚人數以98.74萬人位居第一，河南92.12萬人第二；從歷年數據看，2013年是中國初婚人數的最高峰，達385.96萬人，也就是近8年來初婚人數下降了51.5%。

初婚人數持續下滑有多方面原因，包括適婚人數減少、初婚年齡推遲、經濟壓力、婚戀觀念變化等。近年中國青年初婚年齡大幅推遲，據「中國人口普查年鑒-2020」，當年平均初婚年齡28.67歲，比2010年的平均初婚年齡（24.89歲）增加了3.78歲。

中國國家衛生健康委人口家庭司副司長楊金瑞今年初回答媒體提問時表示，「90後」、「00後」作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分凸出。

專家則表示，大城市化、經濟壓力及婚戀觀念變化使得結婚年齡不斷推遲，晚婚、甚至不婚的人越來越多。

此外，COVID-19疫情也影響了青年的婚戀。

內蒙統計局網站11月28日刊發的「疫情之下內蒙古居民結婚對數創新低」指出，持續3年的疫情不僅對內蒙經濟帶來巨大衝擊，也影響區居民正常生活，結婚率也在下降，2021年全區依法辦理結婚登記居民13.27萬對，創2004年以來的新低。

從今年前3季數據來看，結婚人數仍在下滑。據中國民政部，前3季結婚登記人數544.5萬對，比2021年同期下滑7.5%。

專家分析，結婚人數、初婚人數的下降也必將對未來人口發展產生較大影響：一是出生人口數量更加減少，出生率繼續降低；二是人口自然增長率也受影響；三是伴隨平均預期壽命不斷提高，人口結構將進一步老化。

數據顯示，2021年中國65歲及以上人口的比例達14.2%。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1111202