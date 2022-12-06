非必要不返鄉？防疫放寬湖南縣長喊回家過年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北6日電）過去3年，為了減少流動，中國各地方政府多半在假期前提出「非必要不返鄉」，湖南一縣長近日則是喊出「有錢無錢回家過年」，獲得網友肯定。陸媒報導，多地正在放寬對外來人員的防疫管理。

根據湖南省張家界市桑植縣融媒體中心3日發布的影片，縣長梁高武在影片中說，「外地回鄉的鄉親們，有錢無錢回家過年，歡迎你們回來。」不少網友看了表示覺得很溫暖，跟以往「非必要不返鄉」相比落差很大。

今年1月，河南省周日市鄲城縣長董鴻在一場會議警告勿「惡意返鄉」，影片流傳後被網友批「過度防疫」。

不過，桑植縣的防疫政策並非全部放開。梁高武在影片中也說，希望返鄉者途中做好個人防護；遵守家鄉的防疫政策，回家後5天內不走親訪友、不參加聚集性活動，不進入公共場所及人員密集的地方。

新京報報導，連日來，海南、貴州、山東以及長春、杭州、鄭州等多個省分和城市進一步優化調整疫情防控措施，不再對外來人員分類管理、取消強制性「落地檢」，促進了跨區域人員流動。但仍有部分地方繼續倡議在外群眾「非必要不返鄉」，以減輕防疫壓力。

一財網報導指出，多名專家認為，跨省市人員流動政策的優化，有利於經濟復甦。（編輯：張淑伶）1111206