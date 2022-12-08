明居正：台灣需在美中選邊站

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由國立政大國關中心主辦、陸委會等單位協辦的「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會8日在台北舉行。圖為與會的專家、學者。中央社記者呂佳蓉攝 111年12月8日

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（中央社記者呂佳蓉台北8日電）國立台灣大學政治學系名譽教授明居正今天強調，台灣在美中沒有不選邊的空間，並指一昧避戰反而會引致戰爭，好好備戰才能躲避戰爭。

明居正今天出席由國立政大國關中心主辦、陸委會等單位協辦的「中共『二十大』政治菁英甄補：趨勢與挑戰」研討會，並作上述表示。

明居正指出，需要分清兩岸敵意上升是因為主張台獨，還是中共的野心，也質疑「是台灣放棄台獨，兩岸會更和平？還是中共放棄共產，兩岸會更和平？」

他也質問，從中共角度來看，「台灣什麼人不台獨？怎麼做才不台獨？台灣怎麼做才不挑釁？」他認為答案是，不接受中共統一，以及不擁護中共標準的就是「台獨」。

同時，他強調，台灣人要正確認知台灣處境，台灣的處境不是只在兩岸當中，而是在國際格局當中。對於有聲音認為台灣不應在美中選邊，他則稱，現在恰恰要選邊，因為現在美中對抗的問題已壓到頭上。

台北醫學大學通識教育中心教授兼副主任張國城在會上談論中共武力犯台的議題。

張國城認為，從各個角度判斷，中共武力犯台已經是下定決心，重點是「時機」問題，而非要不要打的問題。以此看來，武力犯台也不取決於台灣內部政治變化。

他強調，中共總書記習近平若是處處學習毛澤東，未來台灣要保持注意，對國家安全要保持關切。

不過，台大國防科技學研中心技術專家胡克勇認為，中共武統過程可承受多少損失，就是其發動武統行動的可行性。台灣建立有效防禦的「不對稱戰力」，可成功威懾其武力犯台的企圖。（編輯：周慧盈）1111208