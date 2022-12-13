官方專家：中國應設立連續5年經濟成長5%目標

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（中央社記者呂佳蓉台北13日電）中央經濟工作會議即將登場，中國國務院發展研究中心企業研究所副所長張文魁會前撰文稱，中國應設立從2023年開始連續5年確立經濟成長5%的目標，並稱這是「完全有可能也有必要實現的」。

中國國務院發展研究中心是直屬國務院的政策研究和諮詢機構。中國新聞周刊今天發布張文魁的署名文章。他同時強調，要確保人民群眾正常出行，以及小微企業正常經營，這對中國經濟發展至關重要。

張文魁指出，中國民間仍有很大的成長潛力，關鍵是制度與政策能否釋放出來。疫情前的2018年、2019年政策環境不寬鬆，但中國依舊能實現6.1%、甚至6.5%以上的成長。

他表示，由此可推出中國實際潛在增速在5.5%左右。「未來五年5%以上的增速是完全有可能也有必要實現的」。中共20大報告指，「2035年人均GDP達到中等發達國家水準」作為重要發展目標，若未來5年不能保持5%以上的增速，這一目標就很難實現。

張文魁強調，「2023年務必要完成5%以上的增速目標」，因為明年是20大之後的第一年，「具有風向標的意義」。

他表示，若是明年疫情管控仍無法擺脫層層加碼的問題，這一目標可能很難實現。今年中國經濟成長失衡嚴重，問題在於需求端消費增長緩慢，生產端服務業恢復較差，導致經濟增長動力不足。

張文魁並指，上述2個問題很大程度上都來自於疫情管控措施。因此，明年乃至後年，經濟政策應牢抓需求端的消費和生產端的服務業。

他認為，2023年促進居民消費要堅持「兩個確保」。首先，要確保民眾正常出行，現今新10條措施已經頒布，「但在嚴厲的問責之下，地方在疫情防控方面層層加碼是有自動性、系統性的」，明年這一問題若不能解決，對生產端和消費端都將有很大的負面影響。

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第二是確保小微企業正常經營。他表示，中國有約有1億個小微企業，每個小微企業的平均從業人數為3至4人，可吸納總就業人口高達3億至4億。疫情以來，大量小微企業所在的服務業增長十分緩慢，若小微企業長期無法正常運營，將產生很大問題。

張文魁並強調，未來5年要保持5%的經濟增速，實現「兩個確保」還不夠；「長遠看，改革開放仍要繼續向前推進，否則市場信心很難恢復。」（編輯：楊昇儒）1111213