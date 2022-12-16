中央經濟工作會議：明年穩中求進 著力擴大內需

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（中央社記者邱國強北京16日電）中共15至16日在北京召開中央經濟工作會議指出，2023年要堅持「穩字當頭、穩中求進」；並著力擴大國內需求，要把「恢復和擴大消費」擺在優先位置，多管道增加居民收入。

針對COVID-19疫情的衝擊，會議除強調「恢復和擴大消費」擺在優先位置外，還提到要「更好統籌疫情防控和經濟社會發展」。

相較於中共當局先前強調要重視「實體經濟」，並強力監管數位及網路平台企業，這項會議指出，要大力發展數位經濟，同時提升常態化監管水平，並支持平台企業在「引領發展、創造就業、國際競爭」中大顯身手。

針對陷入危機的房地產行業，會議提到，要滿足房地產業合理融資需求，有效防範化解「優質頭部房企」風險，改善資產負債狀況。同時要堅決依法打擊違法犯罪行為，支持剛性和改善性住房需求。

新華社報導，中央經濟工作會議15至16日在北京舉行，中共總書記習近平出席會議並發表講話，總結今年經濟工作，分析當前經濟形勢，並部署2023年經濟工作。

據報導，會議強調，做好2023年經濟工作，要堅持「穩中求進」工作總基調，「完整、準確、全面」貫徹新發展理念，「更好統籌疫情防控和經濟社會發展」；突出做好「穩增長、穩就業、穩物價」工作，有效防範化解重大風險，推動「經濟運行整體好轉」，實現「質的有效提升」和「量的合理增長」。

會議要求，2023年要堅持「穩字當頭、穩中求進」，繼續實施「積極的財政政策」和「穩健的貨幣政策」，加大宏觀政策調控力度。要「保持必要的財政支出強度」，在有效支持高質量發展中「保障財政可持續和地方政府債務風險可控」。

會議還提到，穩健的貨幣政策要精準有力，要保持流動性合理充裕，引導金融機構加大對小微企業、科技創新、綠色發展等領域支持力度。

這項會議指出，要「著力擴大國內需求」，要把「恢復和擴大消費」擺在優先位置，多管道增加城鄉居民收入，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費。

會議並要求，科技政策要聚焦「自立自強」，要有力統籌教育、科技、人才工作，「完善新型舉國體制」，發揮好政府在關鍵核心技術攻關中的組織作用，突出企業科技創新主體地位，提高人才自主培養質量和能力。

會議強調，有效防範化解重大經濟金融風險，要確保房地產市場平穩發展，扎實做好「保交樓、保民生、保穩定」各項工作，滿足行業合理融資需求。要堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，推動房地產業向新發展模式平穩過渡。（編輯：楊昇儒）1111216