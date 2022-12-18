中國中經會稱支持平台經濟 分析：監管將鬆綁

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（中央社台北18日電）日前甫落幕的中國中央經濟工作會議表達支持平台經濟、強調住房不炒，外界解讀長達3年的多領域「強監管」可望吹起暖風，進一步鬆綁，藉此振興疲軟的經濟走勢。

另一方面，過去一段時間強力主打的「共同富裕」，在這次會議已絕口不提，也引發「經濟政策轉向」的猜疑。

中共15至16日在北京召開中央經濟工作會議指出，2023年要堅持「穩字當頭、穩中求進」。相較於先前強調要重視「實體經濟」，並強力監管數位及網路平台企業，這次會議指出，要大力發展數位經濟，同時提升常態化監管水平，並支持平台企業在「引領發展、創造就業、國際競爭」中大顯身手。

星島日報、中新財經報導引述中國經濟學者看法指出，這樣的指示顯示中央認可平台企業在經濟資源配置的積極作用，過去幾年的「強監管」有望鬆綁，平台企業將有新的發展。

中國工程院院士鄔賀銓表示，監管的目的是為了發展，要把握好尺度，「對平台經濟的監管應有比較合適的尺度」；上海社科院數字化發展研究中心主任李易提到，平台經濟過去從各個方面創造了新的就業與消費，在新的形式下，還是要鼓勵他們繼續努力。

浙江大學金融創新研究中心聯席主任盤和林認為，發展平台經濟是提升經濟效率的有效方式。中央的指示將優化平台企業的政策環境，平台企業將有新的發展，在這樣的背景之下，今年中國經濟總量或增至人民幣120兆元（約新台幣529兆元）。

過去幾年間，「監管風暴」席捲了各式領域，多家網路科技企業受到反壟斷調查並被裁罰高額罰款，不但對平台經濟造成影響，更波及整體中國經濟。隨後包含財務風險蔓延與大規模裁員等問題隨之而來

去年底的中央經濟工作會議強調要為資本設置「紅綠燈」，防止資本無序擴張、野蠻生長。然而隨著經濟情勢變得更加嚴峻，以及中國面對內外各種不同壓力影響，今年的會議對平台企業的表述明顯不同。

另據自由亞洲電台報導，過去幾年中國國家主席習近平喊出的「共同富裕」，被外界視作是走向共產主義、壓制中產和富裕階層的政策，但這次會議已絕口不提。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111218