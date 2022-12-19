對食品台廠要求不公平 國台辦稱簡單問題複雜化

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯上海19日電）中國大陸海關總署以註冊資訊不完整為由，暫停台灣多家廠商水產品、酒類、飲料等加工食品進口。中國大陸國台辦今天回應，民進黨應幫助業者完善註冊信息，非將簡單問題複雜化。

中國大陸國務院台灣事務辦公室19日透過「國台辦發言人朱鳳蓮答記者問」書面形式回應，內容作出上述表示。

提問內容提到，「民進黨當局稱大陸對台灣食品企業註冊有不公平要求，包含必須書面作業、期限為今年6月底，對此有何回應」。

朱鳳蓮指出，中國大陸海關總署第248號令發布後，有關主管部門按照「海峽兩岸食品安全協議」向台灣方面通報相關事項和要求，分配註冊系統帳號；台灣方面提出島內食品企業由多個業務部門監管、註冊系統帳號不能滿足需要。

她說，為了解決這一個問題，有關主管部門決定由雙方聯繫窗口分別提交、接收台灣食品企業註冊申請材料。不管以什麼方式接收註冊申請材料，有關主管部門的審核標準始終一致，不會造成所謂的「不公平」。

她表示，台灣在今年2月開放日本福島等5縣食品輸台，島內食品安全管理存在隱患，為了防止問題產品流入大陸市場，有關主管部門向台灣方面進一步通報有關要求，希望確保輸入大陸食品符合大陸食品安全標準及相關規定。

朱鳳蓮說，從2021年4月到2022年8月，「民進黨當局完全可以在如此寬鬆的時限內幫助台灣食品企業妥善處理相關註冊事宜，所謂『期限』問題不是民進黨當局甩鍋大陸、損害業者利益的理由」。

朱鳳蓮強調，部分台灣食品企業目前暫未獲得註冊，只要按要求完善註冊信息，經審核合格後仍可向大陸出口產品。民進黨當局應幫助有出口大陸需求的業者完善註冊信息，「民進黨當局不僅不採取措施幫助業者解決實際問題，反而將經貿問題政治化、簡單問題複雜化」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國大陸海關總署暫停多家台灣廠商進口，行政院發言人羅秉成10日表示，中方自2019年11月提出「進口食品境外生產註冊管理規定草案」，台灣與各國認為該規定實為貿易障礙；台灣與美國、歐盟、日本等WTO會員已9次提出特定貿易關切，共同訴求中方暫緩或延後。

羅秉成說，中方對於台灣採取歧視待遇，只有台灣必須以紙本申請，其他國家可上網填報；其他國家申請期限都是到2023年6月30日，台灣期限卻是今年6月30日，還有針對台灣遭暫停進口的案件，中方未提供不合格理由等。（編輯：張淑伶）1111219