小米傳裁員近2成 內部人士：沒這麼多

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（中央社台北20日電）年關將屆，中國網路科技企業小米傳出大規模裁員的消息，據報導，員工透露裁員涉及多個部門，幅度不一，整體平均約15%-20%，但內部人士反駁「沒這麼多」。

過去2年多以來，中國官方對於網路科技大動作監管，加上COVID-19疫情與國際情勢影響經濟，使得產業前景令人不安。去年下半年起，業界的各大企業紛紛傳出裁員潮，至今已超過一年仍未有停止跡象。

據界面新聞、澎湃新聞報導，小米近日啟動新一輪裁員計畫，涉及手機、網路等多個部門，已有不少部門員工收到裁員通知。

報導引述一名小米的員工透露，部門之間裁員規模不盡相同，其中，位在中國的個別部門裁員比例高達75%，網路部門也有個別團隊的裁員幅度達40%。

這名員工表示，雖然現在被裁就沒有年終獎金，但這次的裁員補償方案為「N+2」，且尚未休完的年假則以雙倍薪資計算，因此有部分員工認為，實際到手的金額勝過年終獎金，因此還算滿意。

另有具3年資歷的員工表示，整體補償較正常工作7個月的薪資還要多。

報導提到，這次裁員整體規模並未公布，但據計算平均約達15%。若按照日前市場傳言，小米計畫裁掉6000人，則整體規模達20%。

報導引述小米日前發布的財報顯示，截至今年9月30日，小米集團共有3萬5314名正職員工，其中3萬2609人位於中國。

一名小米內部人士受訪表示，年底裁員確有其事，一切流程合法合規，但「媒體報導的裁員數量是錯誤的，實際上遠遠沒有這麼大的規模」。他說，這些資料和不實資訊是匿名造謠，公司已蒐證並開始走法律程序。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1111220