習近平新年賀詞提兩岸一家親、治港續落實一國兩制

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（中央社記者邱國強北京31日電）中共總書記習近平今晚發表2023新年賀詞說，中國自疫情發生以來「每個人都不容易」。目前防疫進入新階段，「仍是吃勁的時候」。但曙光就在前頭，「再加把勁，堅持就是勝利」。

習近平還特別提到「海峽兩岸一家親」，指「衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉」。

新華社報導，習近平說，疫情發生以來，中國始終堅持「人民至上、生命至上」，堅持「科學精準防控，因時因勢優化調整防控措施，最大限度保護了人民生命安全和身體健康」。廣大幹部群眾特別是醫務人員、基層工作者不畏艱辛、勇毅堅守。

習近平又說，經過艱苦卓絕的努力，中國戰勝了前所未有的困難和挑戰，「每個人都不容易」。目前「疫情防控進入新階段，仍是吃勁的時候」，大家都在堅忍不拔努力，「曙光就在前頭」。大家「再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利」。

他強調，今天的中國，「是夢想接連實現的中國；是充滿生機活力的中國；是賡續民族精神的中國；是緊密聯繫世界的中國」；而明天的中國，「奮鬥創造奇跡；力量源於團結；希望寄予青年」。

習近平在提到「今天的中國是充滿生機活力的中國」時說，各自由貿易試驗區、海南自由貿易港「蓬勃興起」，沿海地區「踴躍創新」，中西部地區「加快發展」，東北振興「蓄勢待發」，邊疆地區「興邊富民」。中國經濟「韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面依然不變」。只要篤定信心、穩中求進，就一定能實現既定目標。

習近平還提到，今年自己去了香港，看到香港將「由治及興」十分欣慰。堅定不移落實好「一國兩制」，香港、澳門「必將長期繁榮穩定」。

他在提到「明天的中國力量源於團結」時則說，中國這麼大，不同人會有不同訴求，對同一件事也會有不同看法，這很正常，要通過溝通協商凝聚共識。14億多中國人「心往一處想、勁往一處使，同舟共濟、眾志成城，就沒有幹不成的事、邁不過的坎（障礙）」。（編輯：楊昇儒）1111231