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鐵鏈女事件一年 當地嚴防探訪當事人近況成謎

2023/1/11 21:18（1/11 21:51 更新）
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原始影片在抖音平台已遭下架，此為網友備份影片。影片來源：嚴鴻偉

（中央社台北11日電）曾轟動中國社會的徐州豐縣「鐵鏈女」事件發生近一年，儘管有10餘名官員遭懲處，當事人現狀卻不明，留下許多問號。前律師李莊昨天到豐縣尋訪鐵鏈女一家，但當地嚴密值守，最後無功而返。

去年1月下旬，北京當局正大力宣傳冬季奧運會舉辦之際，更多網友卻聚焦在豐縣一名生了8個孩子、脖子被鐵鏈拴住的母親身上。透過網友分享影片，此事件迅速發酵，引發外界對人口販賣、當地官員對「超生」和虐待視而不見、農村女性地位低落等問題的強烈批評。

李莊今天在微博發文，指自己9日從北京前往徐州豐縣，10日來到事件發生地董集村。當地人多姓董，被栓鏈婦人的丈夫為董志民。

李莊在車上就看到遠處的村口有人把風，隔離障礙物堆在路中間，路邊的貨櫃屋是晝夜有人值班的檢查點。

村幹部衝過來問要幹什麼，李莊回答要去董志民家看那8個孩子，過年了想慰問他們，結果被要求登記身分證。李莊注意到，登記簿上還會註記某些來訪者「可疑」。

但就算登記了身分證也還不能進村，李莊與村幹部、警察等周旋，始終被拒絕入村探訪，甚至還被幾名幹部的車圍堵，進退不得。警察問他們是否有獲得授權，李莊說：「一個公民關心另一個公民，需要授權嗎？」

直至中午時分，李莊只能無功而返。

北京律師張新年轉發李莊的文章表示，沒想到這麼久過去了，這位悲慘的母親和她的8個孩子，所生活著的村莊仍有人嚴密值守，防止可疑人員進村。「試問，當地有必要這樣做嗎？這何嘗不是一根『鐵鏈』？…難道她們不配享有受人幫助的權利？」

不少網友在李莊的微博留言，表示「感謝世界上還有人記著鐵鏈女」，有人則說「上一個去探望的女孩子已經人間蒸發一年了，李莊律師好歹是回來了」，指去年聲援鐵鏈女的志工後來失聯。

還有網友說，自己發了兩則關於鐵鏈女的微博，然後就被徐州方面向他所在地的警方通報，警察找上他訓誡一番，不得已他只好刪除微博。「每個人都在關心著她現在到底怎麼樣了。邪惡存在每一個角落。」（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120111

#鐵鏈女
#徐州8孩案
#董志民
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