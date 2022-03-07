聲援徐州8孩案女志工失聯 傳再度被警方帶走

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（中央社台北7日電）中國的微博社群傳出曾到徐州豐縣聲援8孩案、網名「我能抱起120斤」的女志工，在1日表示要所有涉案人員依法處理後，又被徐州警方帶走，估計「兩會」期間及三八婦女節都要在徐州渡過。

徐州8孩案曝光後，網名「我能抱起120斤」及「小夢姐姐小拳拳」的2名女志工，前往事發的江蘇豐縣試圖探訪並幫助受虐的8孩母，獲得眾多關注。

「我能抱起120斤」曾在微博發文，指兩人被警方指犯了尋釁滋事罪而被拘留，拘留期間警方曾動手打她，及用電腦包緊緊套著她的頭，令她差點窒息。

近日微博社群傳出「我能抱起120斤」又被警方帶走。網名「永遠不會認命的戰負渣4號」3日在微博留言，指「烏衣（我能抱起120斤）又失聯了，據其家人說，被x周xx帶走了」。

貼文指未能聯絡到「我能抱起120斤」本人，消息是由她的親人在某個通訊軟件敍述，因隱私問題不能上傳截圖。

另外，網名「鄰矛矛曌右使」4日在其微博發文，指「我能抱起120斤」1日晚上10時5分說完「我要8孩女事件所有涉案人員依法處理啊，他們能做得到嗎？」的言論後便失聯。第2天早上，她的家人指她已被徐州警方帶走，但並沒有出示拘留通知書。

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貼文指，「這次要在徐州過兩會（全國人大、全國政協）和38婦女節了」，對於「我能抱起120斤」及「小夢姐姐小拳拳」兩人再度失聯感非常擔心，連她們的直系親屬都聯絡不上她們，並諷刺當局「第5份公告編好了嗎？」

「我能抱起120斤」的微博最後發文是2月22日，有關被收押人的權利及男女平權等；而「小夢姐姐小拳拳」的微博最後發文是2月20日，4日曾轉發有一條有關女拳手的貼文。（編輯：陳沛冰/邱國強）1110307