中國副外長謝鋒：中美須堅守和平共處底線

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（中央社台北16日電）外傳可能接任駐美國大使的中國外交部副部長謝鋒今天說，「和平共處」是中美必須堅守的底線。搞「針對中國的小圈子」打壓中國，透過「印太戰略」等地緣政治圍堵中國，註定是徒勞的。

謝鋒並針對部分國家對中國旅客加強防疫查驗強硬聲稱，中國在疫情嚴重時加強管控，一些國家要求中國開放；中國開放人員往來後，它們反而對中國「無理設限」。對那些「不顧科學事實，大搞政治操弄」，對中國採取「歧視性措施」的國家，中國開展對等反制「理所當然」。

綜合央視及第一財經報導，謝鋒今天在北京舉行的「2023宏觀形勢年度論壇暨第4屆中國智庫國際影響力論壇」上發表主旨演講時，就當前中美關係作上述表示。

謝鋒說，「相互尊重」是中美交往互動的前提。中美應該承認彼此社會制度和發展道路的不同，「尊重這種不同，而不是試圖去改變甚至顛覆對方的制度」。中國歡迎美國保持繁榮發展，美國也應該「尊重中國人民追求美好生活的權利」。

他又說，「和平共處」是中美必須堅守的底線。兩國一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美和世界各國利益。

謝鋒提到，把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，搞「針對中國的小圈子」，效仿當年遏制前蘇聯那套來打壓中國，透過「印太戰略」等地緣政治圍堵中國，註定是徒勞的。

他說，「合作共贏」是中美應爭取的目標。兩國作為最大的發展中國家和最大的發達國家，在雙多邊領域存在廣泛共同利益，可以合作、應該合作的事情很多。而合作要「照顧彼此關切，有取有予」；要「互利互惠，對等平衡」。

謝鋒聲稱，美國總統拜登（Joe Biden）多次向中國國家主席習近平重申，美方不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持台獨，不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求「把台灣問題作為工具遏制中國」，無意與中國發生衝突，無意尋求與中國脫鉤，無意阻撓中國經濟發展，無意阻止中國科技進步，無意圍堵中國。中方「重視這些表態，要求美方付諸行動、落到實處」。（編輯：邱國強/張淑伶）1120116