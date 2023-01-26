香港貨輪日韓海域間沉船 6名中國籍船員遇難

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一艘香港籍貨輪載有22名船員，25日凌晨在日本長崎縣外海沉沒。圖為貨輪JIN TIAN的救生艇。（Japan Coast Guard/Handout via 路透社）

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（中央社台北26日電）一艘香港籍貨輪載有22名船員，25日凌晨在日本長崎縣外海沉沒，中國駐福岡總領事律桂軍今天表示，截至26日中午，確認有6名中國籍船員遇難。

中國駐福岡總領事館微信公眾號26日發文表示，駐福岡總領事律桂軍在與中國環球電視網（CGTN）連線受訪時作出上述表示。

律桂軍在北京時間1月26日12時30分連線中國環球電視網。他在訪問中指出，截至26日中午，已搜尋到的13名船員中，5名無生命危險，其中4名為中國籍船員；8名船員已確認死亡，其中有6名為中國籍船員。

律桂軍指出，25日凌晨事故發生後，中國駐日本大使孔鉉佑和駐日本使館高度重視，中國駐福岡總領事館和駐長崎總領事館密切配合，要求日本搜救部門全力搜救。

孔鉉佑委派駐福岡總領事館前方工作組於26日上午探望4名獲救的中國籍船員；前方工作組同日本搜救部門會談，要求日本方面盡全力地搜救其他9名下落不明船員，對遇難者做好善後。

日本海上保安廳日前指出，排水量6651噸的香港籍貨輪JINTIAN號24日晚11時15分左右在日本專屬經濟區發出求救訊號，約莫3個半小時後沉沒；海上保安廳發言人說，事發當時海上風浪十分強勁。

據日本當地媒體報導，這艘載運木材的船隻當時船身逐漸傾斜、進水，隨後沉沒，船上22名船員皆為中國籍或緬甸籍。（編輯：李雅雯）1120126