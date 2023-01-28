中國新能源車打入歐洲市場 恐掀可怕的戰鬥

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中國更具競爭力的新能源汽車，已經攻入歐洲市場，引發當地傳統車廠的擔憂，警告將會發生「可怕的戰鬥」。圖為已進軍歐洲的極狐電動汽車。（中新社提供）中央社 112年1月28日

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（中央社台北28日電）中國更具競爭力的新能源汽車，已經攻入最大的歐洲市場，引發當地傳統車廠的擔憂，警告將會發生「可怕的戰鬥」。目前在歐洲，每10輛新能源汽車當中，就有1輛來自中國。

綜合陸媒報導，中國多年以來大力扶植發展新能源汽車，2022年，國內新能源汽車銷售688.7萬輛，年增96.9%，連續8年位居全球第一。新能源車市占率達到25.6%。

中國2022年汽車出口達到311.1萬輛，年增54.4%。其中，新能源汽車出口67.9萬輛，年增1.2倍。

2022年，中國出口汽車前十大市場當中，比利時、英國、澳洲新能源車占比較大，顯示中國新能源車已經打入先進國家市場。

去年以來，包括比亞迪、吉利、蔚來、小鵬等中國新能源車廠紛紛以北歐為跳板進入歐洲市場，雖然目前在汽車出口中占比微乎其微，但他們認為前景相當廣闊。

歐洲目前是新能源車最大市場，歐盟預定2035年禁售燃油車。

迄今已有十幾個中國新能源汽車品牌進軍歐洲。數據顯示，目前在歐洲，每10輛新能源汽車當中，就有1輛來自中國。

中國新能源車廠還帶來了新思維，蔚來導入了訂閱模式銷售，並在荷蘭上線了一座換電站。這是繼挪威、德國和瑞典之後，第4個上線換電站的歐洲國家。

在5分鐘內，電動車的電池即可被更換，就跟去加油站加油一樣的時間，車主不必耗費長時間等待充電。換電站的工作人員說，每天可進行多達312次換電。

中國汽車製造具備全產業鏈的優勢，其新能源車不但價格更低廉，技術也不落人後，這引發歐洲傳統車廠的憂慮與示警。相形之下，汽車王國日本發展純電動車起步已太晚，完全不是對手。

斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）5日接受「汽車新聞」（Automotive News）訪問時形容，歐洲汽車業正處於與中國對手競爭的十字路口。如果歐洲的政策制定者找不到這個問題的答案，將會有一場「可怕的戰鬥」。歐洲汽車工業可能會遭受嚴重挫折，並被迫大規模削減其在歐洲的產能。

他指出，歐洲的中國供應商正在推出具有競爭力且價格極具競爭力的車輛；中國電動汽車比歐洲電動汽車便宜8000至1萬歐元。

塔瓦瑞斯警告說，如果歐盟不採取任何行動來改變目前的狀況，歐洲汽車業將會像太陽能產業經歷過的遭遇，那將是非常悽慘的場景。他呼籲應提出保護歐洲車廠提升產能的政策，才能與中國競爭。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1120128