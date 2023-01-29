金酒正式解禁可輸入中國 陸委會：正面看待

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（中央社記者呂佳蓉台北29日電）中國大陸國台辦今天宣布放行金酒輸陸。陸委會今晚回應，正面看待此事，並希望陸方不要再以食安監管之名，製造非關稅貿易障礙。

中國海關總署去年12月以註冊資訊不完整為由，宣布暫停台灣午仔魚等水產品，以及金門高梁、台灣啤酒等進口。

金門縣長陳福海今天上午在廈門與新任的國台辦主任宋濤見面。大陸國台辦隨後宣布，金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。這代表陸方放行上述產品輸陸。

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陸委會今天對此以書面回應，這次中國大陸海關總署核准金門高粱酒註冊編碼，恢復金酒輸陸，「本會正面看待」，希望陸方不要再以食安監管之名，製造非關稅貿易障礙，並恢復兩岸正常經貿交易秩序。

陸委會也說，去年12月中國大陸以食安註冊訊息不完整為由，暫停金門高粱等產品輸陸，台灣後續已依據中國大陸食品產品新規定向中國大陸海關總署申請註冊，並依循WTO規範及雙邊協議管道，要求中國大陸盡快去除非關稅貿易障礙，保障台灣業者應有的權益。（編輯：朱建陵）1120129