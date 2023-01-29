北京單方准台63家食品業者輸入 已讀不回台灣要求

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（中央社記者呂佳蓉台北29日電）中國海關總署去年12月宣布暫停多項台灣食品進口，今則宣布63家企業已完成相關要求，等同解禁。對於兩岸溝通，陸委會指，多次要求陸方具體說明，但被已讀不回或模糊帶過。

此外，陸委會也說，還須觀察後續產品實際通關狀況，才能進一步核實台灣產品是否順利輸入到中國大陸。

中國海關總署去年12月以註冊資訊不完整為由，宣布暫停台灣午仔魚等水產品，以及金門高梁、台灣啤酒等進口。

今大陸國台辦透過新聞稿宣布，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。這代表陸方放行上述產品輸陸。

國台辦並指，台灣食品企業因註冊問題無法輸陸後，透過中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典、金門縣長陳福海等有關人士和工商團體向對岸轉達訴求，「我們對此高度重視，積極處理」。

至於台灣官方與大陸對口單位在此事的溝通狀況，陸委會今天透過書面回應，政府已多次透過兩岸協議管道，要求陸方具體說明台灣業者應檢附之文件與填寫需求，可惜大陸海關或已讀不回、或以模稜兩可的方式模糊帶過，讓台灣業者無所適從。

陸委會並指，政府掌握國台辦今日所發布的相關訊息，但仍需觀察後續產品實際通關狀況，才能進一步核實台灣產品是否順利輸入中國大陸。

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陸委會強調，對於大陸海關這次能否提供具體有效資訊，釐清「註冊不符合要求」、「註冊訊息不完整」、「不規範」的原因，更是台灣關注中國大陸有關部門是否有誠意排除貿易障礙的重點。

陸委會最後指，期待國台辦不論面對的是普通民眾、企業業者還是政治人物，在未來的一年都能發揮高度重視、積極協調的功能，落實解決中國大陸內部從中央至地方，各部門行政不規範、要求不一致、法令不齊備等問題，確實解人民之苦，服人民之務。（編輯：朱建陵）1120129