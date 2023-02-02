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北京准台63家食品業者輸入 王美花：盼明確規範

2023/2/2 15:20
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（中央社記者呂佳蓉、李雅雯台北2日電）經濟部長王美花今天表示，食品交易不應用善不善意來決定，應用透明與符合安全規範來做交易，兩岸交易也在國際規則下。

中國海關總署去年12月宣布暫停多項台灣食品進口，今年1月底時則宣布63家企業已完成相關要求，等同解禁。

對於這是否代表大陸方面釋出善意？王美花今天出席「2023大陸台商春節活動」前接受媒體聯訪時做上述表示。

王美花強調，台灣重視國際規則、遵守法制，在食品貿易上也重視相關規範，包含有沒有符合安全、品質問題。

她說，「這些部分在交流上要訂得很清楚，按照規範就能執行，食品交易不應用善不善意來決定，應該是期待透明與符合安全規範來做交易」，兩岸交易也在國際規則下。

對於美國升息，王美花表示，美國升息只有1碼，讓市場覺得美國不會再因為通膨走高升息得那麼厲害。對經濟前景，從昨天美股的收高也看得出激勵。

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王美花說，台灣方面，年後開工第一天已詢問各產業公協會情形，業者都順利按原計畫開工。台灣經濟主要靠外銷，因此會與國際景氣相關，大家評估國際景氣可能在上半年或者第一季落底，但預料中國疫情快速過峰，也會激勵國際景氣。

她也說，台灣不管是產業開工情形，或者股市開市情形，都顯示各界對於台灣景氣有信心。且去年的經濟成長表現與主要競爭國家相比，台灣表現比較穩健，經濟部會持續推動產業發展。（編輯：周慧盈）1120202

#王美花
#台灣
#美國
王美花
中放行金酒釋善意？ 經長：台灣期待符國際規範交易經長：未來一年若經濟發展正向 有助基本工資調升
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