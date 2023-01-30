北京解禁金酒等部分食品 邱太三：可看出誰政治操作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

金門高梁等眾多台灣食品遭禁止進口中國大陸，大陸國台辦29日表示，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息。（飲酒過量有害健康，酒後勿駕車）中央社

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛、葉素萍台北30日電）國民黨前主席洪秀柱、金門縣長陳福海等人春節期間拜會國台辦後，北京便單方面准許台灣63家食品業者輸入。陸委會主委邱太三今天表示，中國貿易規範不符合世界慣例，可看出誰在做政治操作，解鈴還須繫鈴人。

行政院長蘇貞昌今天主持臨時行政院會，通過內閣總辭案，隨後循慣例至行政院中央大樓前廣場，拍攝大合照。

金門高梁等眾多台灣食品遭禁止進口中國大陸一事備受關注，大陸國台辦昨天透過新聞稿表示，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊信息；新聞稿同時指出，台灣食品企業因註冊問題無法輸陸後，洪秀柱、新黨主席吳成典、陳福海等有關人士和工商團體轉達訴求，希望盡快獲得註冊。

對於北京單方准台63家食品業者輸入，邱太三今天接受媒體訪問時表示，可看出兩岸貿易是誰不符合國際慣例，全世界也沒有人以此規範，解鈴還須繫鈴人。

媒體追問，國民黨與國台辦會商，是否有矮化台灣的疑慮，邱太三則說，各位都很清楚，可看出誰在做這樣的政治操作。

另外，邱太三也說，前台北市議員梁文傑將任陸委會副主委是人才培育的一環，而海基會人事的相關安排，可看出總統蔡英文穩中求穩。（編輯：林淑媛）1120130