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陳福海宋濤會談 金酒正式解禁可輸入中國

2023/1/29 12:27（1/29 13:01 更新）
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金門縣長陳福海（左）29日在廈門與中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤（右）見面後，宣布中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼。（金門縣政府提供）中央社 112年1月29日
金門縣長陳福海（左）29日在廈門與中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤（右）見面後，宣布中國大陸海關總署正式核准金酒公司在華註冊編碼。（金門縣政府提供）中央社 112年1月29日
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（中央社金門縣29日電）金門縣長陳福海今天與中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤見面後，縣府宣布，中國大陸海關總署正式核准金酒公司「在華註冊編碼」，期盼能為金酒廈門公司業績提升帶來契機。

金門縣政府發布新聞稿表示，金酒公司製造的高粱酒在中國大陸的營銷不僅是陳福海與縣府團隊施政推動的重點，也是許多金門民眾關心的議題，不過金酒在去年卻碰到了「在華註冊」屢屢卡關的問題。

為此，陳福海多次向兩岸有關單位溝通，並在當選就職前親赴大陸溝通金酒及小三通復航的問題，上任後更就此展開協商爭取。

新聞稿表示，經過金酒公司與縣府團隊不斷努力，在開春時節「在華註冊」卡關問題終於獲得重大突破，從28日起金門高粱酒即可繼續輸往大陸地區，縣府期盼這個好消息能為金酒廈門公司業績提升帶來契機。

陳福海昨天率縣府團隊到廈門，今天上午與才履新的宋濤見面。（編輯：李錫璋）1120129

#陳福海
#宋濤
#金酒公司
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