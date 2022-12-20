食品輸中註冊期限爭議 薛瑞元：擬授權公開全文

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台灣輸銷中國食品註冊期限提前1年，但網傳被針對的是來自日本10縣食品原料，食藥署稍早闢謠，台灣所有產品皆被特別對待，衛福部長薛瑞元（左）20日接受媒體聯訪時說，目前正在向陸委會詢問意見，授權公開文件全文，「應該快了」。中央社記者陳婕翎攝 111年12月20日

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）台灣輸銷中國食品註冊期限提前1年，但網傳被針對的是來自日本10縣食品原料，食藥署稍早闢謠，台灣所有產品皆被特別對待，衛福部長薛瑞元說，已詢問陸委會授權相關文件全文。

農業粉專「Lin bay好油」指出，中國要求台灣產品註冊申請期限是今年6月30日，比其他國家提早1年，這個期限指的是有用到食品原料來自日本10縣的公司要完成相關註冊，沒用到的要補聲明，並非指所有產品註冊都被提前1年。

衛福部長薛瑞元今天晚間出席台灣社會福利總盟「聯合感恩餐會」，他會前接受媒體聯訪時說，所有台灣輸中國產品註冊期限都提早1年，目前正在向陸委會詢問意見，授權公開文件全文，「應該快了」。

薛瑞元認為，面對台灣輸中國產品註冊，網路上持續出現似是而非的資訊，這是認知作戰，透過媒體、網路扭曲事實，攻擊對象都是政府，內容都是政府沒有作為。他強調，政府都有努力幫業者，面對攻擊，也都認真回應。

薛瑞元說，台灣確實比別的國家的產品註冊期限少了1年，在今年6月30日註冊期限前，食藥署都有協助廠商申請，但註冊產品結果就是有的通過、有的沒通過，食藥署向中國官方詢問未通過原因，卻沒有得到明確回答，「天威難測，但我們會持續協助廠商」。（編輯：張芷瑄）1111220