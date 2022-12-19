水產輸中受阻 陳吉仲：降低單一不友善市場衝擊

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農委會主委陳吉仲（後站立者）19日到高雄出席魷魚及秋刀魚產業因應措施座談會，針對水產輸中受阻，他表示將降低單一不友善市場衝擊。中央社記者曾以寧攝 111年12月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）農委會主委陳吉仲今天到高雄出席魷魚及秋刀魚產業因應措施座談會，針對輸中受阻表示，將降低單一不友善市場衝擊；漁業署並提出凍儲電費補貼、海外拓銷獎勵、加工補貼等措施。

陳吉仲會前接受媒體聯訪說明，台灣水產品與食品加工共181件申請輸中，去年依中國要求上網填寫資料後，又被要求改書面遞件，但補件後，今年12月初仍有178件被暫停進口，另2件撤銷註冊、1件通過，卻無法得知原因；其中受影響最嚴重的就是魷魚、秋刀魚、鰹魚和午仔魚，共約新台幣60億元產值受衝擊，農委會已研擬因應措施。

陳吉仲說，過去台灣物產外銷銷往中國為最大宗，但如今已次於美、日，降為第3名，台灣水果也有5成多走入日本，「絕對有信心走到其他國家」，農委會會與業者一起努力開拓市場，降低單一不友善市場衝擊。

總結座談會討論，陳吉仲表示，週轉金要再延長補助時間，詳情需要與公會再行討論；凍儲、外銷獎勵以可以出口的數量為主；加工量能要再上修，待盤點後研議；加工廠冷鏈和自動化補助部分，過去農業相關部門有編預算，會啟動整體長期配套措施。

漁業署在會中簡報說明，將協助業者拓展海外市場，包含將魷魚銷往亞洲、歐美，秋刀魚銷往韓、日等；原以中國為加工基地的魷魚，協助轉至其他國家進行凍儲和加工，並協助凍儲及加工費用，調節市場供需等。

短期因應措施，對魷魚和秋刀魚都提出凍儲電費補貼（每月500元/噸，共6個月）、海外拓銷獎勵（每噸2000至4500元）；並針對魷魚提出加工補貼，鼓勵國內業者使用國產魷魚，提升國內加工量能；秋刀魚則有週轉金貸款利息補貼，提供每艘漁船5000萬元，以1.93%利率為上限提供政策性貸款利息補貼，共補貼6個月。

此外，遠洋魷釣、秋刀魚減船收購計畫，已經報送行政院相關部門審議，若能適度減少量能，對業界長期結構調整有正面效果；簡化整合出口相關證明文件審核機制，也將研擬建置整合平台資訊系統。

台灣遠洋魷魚暨秋刀魚同業公會理事長陳皇誠指出，危機就是轉機，盼盡力開拓市場，公會不會放棄中國，但過度依賴單一市場風險高，因此中長期開拓其他市場是重要方向；但禁運當天已裝櫃運往中國、被退回的秋刀魚就值約1.54億元，盼提高短期週轉金利息補貼額度，並希望增加自動化或半自動化設備補助，助產業轉型。

魷魚出口業者指出，國產魷魚最大競爭對手阿根廷，因成本低，銷售價差大，外銷競爭上，漁業署目前提出的補助方案不太夠；魷魚加工業者則指出，目前台灣魷魚加工因勞力不足等原因已相當稀少，但產量仍超過目前加工補貼目標的1000噸，因此盼上修補助目標，並協助拓展勞力來源。

現場媒體問及內閣改組情況，陳吉仲僅表示，「我從中興大學來，當然也回到中興大學」。（編輯：陳仁華）1111219