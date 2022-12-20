食品輸中註冊期限爭議 王必勝：所有產品皆被提前

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）台灣近日不少食品遭中國暫停進口，食品輸中註冊期限被差別對待提前1年，外界質疑只有用到原料來自日本10縣（都）才須提前作業，衛福部次長王必勝澄清，是所有產品都被提前。

臉書（FaceBook）農業粉專「Lin bay 好 油」近日指出，中國要求台灣產品註冊申請期限是今年6月30日，比他國提早1年，這個期限指的是有用到食品原料來自日本10縣（都）的公司要完成相關註冊，沒用到的要補聲明，並非指所有產品註冊都被提前1年。

這篇文章提及，中國政策是確保輸中食品不得含有來自日本福島、宮城、千葉、茨城、櫪木、群馬、長野、琦玉、新潟（大米除外）、東京都等10個縣（都）的原料／配料成分。

已在中註冊的食品企業，必須於今年6月30日前完善有關註冊訊息，提供產品原料／調配來源地等訊息，並補充輸中原料／配料均非來自日本上述10個縣（都）的聲明。

至於新申請註冊的輸中食品生產企業，申請時必須填報包含原料／配料來源國家（地區）在內的產品訊息，並隨附輸中產品原料／配料均非來自日本上述10個縣（都）的聲明。

王必勝今天上午在記者會中澄清，中國就是將所有台灣輸中產品註冊期限都提早1年，在這次事件中，都是一起處理，這是千真萬確的事情，不知道這個粉專的資料根據從何而來，至於能否提供原始文件佐證，「可以，我再跟食藥署問一下。」

食藥署長吳秀梅中午接受媒體聯訪時表示，這份兩岸文件是3月初來文，內容交代很多事，所有台灣輸銷中國的產品都必須在今年6月30日前註冊；至於食品原料來自日本10縣（都）公司要提供相關證明，期限剛好也是今年6月30日，只是文件交代的其中一事。這次是有心人故意混淆視聽，錯置內容。（編輯：陳政偉）1111220