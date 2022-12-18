鳳梨酥等只能填包餡麵食 食藥署：中國無糕餅選項

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（中央社記者陳婕翎台北18日電）中國暫停台灣多項食品輸入，網路卻傳出是衛福部食藥署錯把鳳梨酥等糕餅類產品，以包餡麵食送件疑義，食藥署今天晚間再次說明，中國只提供「包餡麵食」選項，並無「糕餅」類可選。

台灣食品暫停輸中議題延燒，近日有民眾引用資料在臉書（FaceBook）指出，鳳梨酥等糕點被食藥署歸類在「包餡麵食」中進行申請，詳細檢視資料類別，通過的產品全是水餃、餛飩、春卷、肉包等食品，質疑食藥署在第1步申請就出錯，才造成許多業者未過關。

針對這次風波，食藥署分別在傍晚及晚間二度發布新聞稿說明，強調輸中食品資料均依據中方需求補件，盼外界勿以錯誤資訊誤導民眾；中國去年10月提出包裹式推薦註冊時，中國只有提供14類產品選項供業者選擇，其中與糕餅業相關的產品類別，只有「包餡麵食」，並沒有「糕餅」類。

食藥署近一步解釋，業者只要填寫簡單的推薦資料，且無須提供產品完整訊息，提出推薦清單的時間只有2週左右時間，當時業者如想要透過簡易型包裹式推薦，會自己選擇為包餡麵食類，在業者自行確認符合「包餡麵食」定義，自填中國所要求的資料，由食藥署彙整後就將清單送出。

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此後，中國今年3月9日改要求台灣以書面遞交推薦及自行註冊文件後，推薦註冊文件的產品類別，如包餡麵食類，由食藥署審查業者所遞交書面推薦註冊文件，如發現申請產品為常溫貯藏鳳梨酥，因為不符合推薦註冊的包餡麵食定義，均會請業者改以「自行註冊」方式上傳註冊文件。

食藥署表示，中國對於台灣業者採取與其他國家不同的待遇，不但期限短1年，更要求以全書面申請，相同類別業者以相同標準補件，仍發生許多不明原因遭禁的狀況，而且從未告知補件的標準，令台灣業者無所適從。（編輯：陳仁華）1111218