白帶魚恢復輸陸 陸委會：盼兩岸經貿健康發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北15日電）中國大陸國台辦宣布恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。陸委會今天表示，中共誣指台灣水產品「檢出新冠病毒」，缺乏科學證據；恢復輸入是正確處理態度，期盼兩岸經貿健康發展。

陸委會15日晚透過書面表示，中共有關部門去年陸續誣指台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚「檢出新冠病毒」（COVID-19），暫停輸入，「這種獨樹一幟、橫空出世、假藉防疫的不友善作為，缺乏科學性證據資料，也對各界毫無說服力」。

陸委會指出，大陸方面恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入，這是回到處理相關議題的正確態度。期盼未來兩岸經貿往來朝更健康方向發展，才是兩岸人民之福，對此正面看待。

陸委會說明，中國大陸海關2022年8月3日起暫停台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸陸，宣稱原因為檢驗出「新冠病毒陽性樣本」。業務主管機關當時即透過兩岸協議管道向陸方反映，目前科學上未發現新冠病毒可透過產品包裝傳染到人類的實證或研究，呼籲陸方重新檢討相關貿易限制措施。

陸委會強調，對於中國大陸以「驗出新冠病毒」為由，暫停食品與農產品貿易的做法，台灣和美國、澳洲、印度等受影響國家已透過世界貿易組織（WTO）下的食品安全檢驗與動植物防疫檢疫協定（SPS）委員會例會，陸續向陸方提出特定貿易關切。

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）降為「乙類乙管」，取消所有進口冷鏈食品口岸環節對於新冠病毒核酸監測檢測等措施，為促進兩岸貿易健康發展，15日起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入大陸。（編輯：邱國強）1120315