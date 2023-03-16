白帶魚竹筴魚恢復銷中 禁輸期間轉戰新市場

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（中央社記者曾以寧台北16日電）中國大陸去年暫停輸入台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚，昨天起恢復輸入。漁業署今天說，禁輸期間轉銷東南亞、日、韓等新市場，並推白帶魚加工獎勵，去年核發獎勵金額1800餘萬元。

中國在去年8月以台灣冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚食品外包裝驗出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒為由，禁止相關品項進口。國台辦發言人馬曉光昨天表示，即起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入大陸。

行政院農業委員會漁業署官員今天告訴中央社記者，竹筴魚外銷在110年整年度共約4000餘公噸，去年上半年也有約4000餘公噸，中國大陸約占4到5成。

遭中國禁輸後，去年8月至12月共出口竹筴魚1700餘噸，主要國家為泰國、莫三比克、埃及等10國；今年1月至2月竹筴魚出口達900餘噸，主要國家為南非、日本、莫三比克、埃及等8國。

白帶魚部分，在110年全年度共約外銷9000餘公噸，去年上半年外銷約3000餘公噸，都以中國大陸為主要市場，約占9成。

遭中國禁輸後，去年8月到12月共有300餘噸白帶魚出口，主要國家為馬來西亞、日本及南韓；今年1月至2月白帶魚出口則達500餘噸，主要國家為馬來西亞、日本、南韓及美國，多屬新市場。

此外，因應銷往其他國家市場須適應不同加工及運輸方式，漁業署推動白帶魚加工獎勵措施，去年共完成白帶魚加工獎勵計476公噸，核發獎勵金額共計新台幣1800餘萬元；今年截至目前為止，申請加工約有450公噸。

漁業署表示，將持續鼓勵多元行銷，後續將視產銷情況滾動檢討。

漁業署副署長王正芳昨天也指出，除了中國市場以外，仍會持續將漁產品銷往高端市場。（編輯：管中維）1120316