中國解除白帶魚禁令 高雄多數漁民仍觀望

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高雄15日成功將7噸白帶魚銷往日本，中國也宣布解除禁令。高雄市政府海洋局指出，白帶魚是台灣沿近海主要漁獲，高雄年產量約900噸，一整年都可捕撈，主要產季是每年9月到隔年3月，產地9成在北部。圖為白帶魚各式加工品。（高雄市海洋局提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月16日

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（中央社記者林巧璉、李卉婷高雄16日電）台灣白帶魚年產量約1.6萬噸，去年中國禁令一出，漁民減少捕撈因應，政府則絞盡腦汁想方設法要銷往其他國家，昨天禁令解除，但高雄多數漁民仍在觀望。

15日高雄成功將7噸白帶魚銷往日本，恰巧昨天下午中國也宣布解除禁令。根據農委會統計，白帶魚歷年產量約在1萬多公噸，產值新台幣2億7824萬元，過去外銷部分全數銷往中國，佔總產量6至7成。

高雄市政府海洋局指出，白帶魚是台灣沿近海主要漁獲，高雄年產量約900噸，一整年都可捕撈，主要產季是每年9月到隔年3月，產地9成在北部。

高雄漁民私下說，中國在產季前禁止輸入，在產季後恢復輸入，這做法很刻意；禁令一出，不少捕撈大戶就停工休息了，「不然捕越多豈不是虧越多！」

去年產季漁民減少捕撈因應，多數白帶魚轉為內銷，漁民說，過去幾年台灣餐桌上很少看到大尾白帶魚，去年終於又吃到了。

「中國始終是不確定因子，這次禁令給我們最大的啟示是不能放棄多元市場」，興達港區漁會總幹事郭展豪告訴中央社記者，過去銷往中國的白帶魚，因距離短都採冰鮮，禁令一出大家更重視冷鏈加工技術，只有升級才能賣得更遠。

高雄市長陳其邁一行人昨天浩浩蕩蕩封櫃，眾人笑著把整櫃分切好的白帶魚送往日本，郭展豪今天說，走到成功外銷這部，至少花了1年時間；過程中除了中央和地方政府協助，貿易商也居功厥偉。

這次白帶魚輸日的貿易商是位於屏東的栗煬國際。郭展豪說，除了日本，也有洽談韓國、越南等國，但目前還沒有好消息。栗煬長期經營日本市場，熟知日本人商業邏輯，加上駐日代表處大力協助，經一整年時間才談成此生意。

栗煬國際有限公司總經理謝妮諺接受中央社記者電話訪問指出，公司主要做日本市場，日本方面要求嚴謹，一定會到供貨源訪廠，這次也到台灣訪廠，台灣只要做好前置準備程序，加上穩定漁獲，相對來說，日本市場較穩定。

郭展豪說，過去虱目魚肚也曾銷往新加坡，未來新加坡、馬來西亞等國也都有機會，外銷漁產需要長時間經營，因各國喜歡的加工、料理方式不同。

海洋局指出，為協助漁民及水產業者增加通路與提升加工品質，高市府提出獎勵措施投入900萬元，提升興達港區漁會加工廠冷鏈設施與加工量能。

另外也增加北高雄養殖漁業生產區的設置，未來將增加1000多公頃生產區，養殖區域硬體設施也持續升級，縮短產地到加工廠距離。（編輯：陳仁華）1120316