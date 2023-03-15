國台辦：3/15起恢復台灣白帶魚竹筴魚輸陸

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中國國台辦宣布，15日起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。圖為高雄魚販販售的竹筴魚。（中央社檔案照片）

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（中央社台北15日電）中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，由於當地COVID-19疫情已經降為「乙類乙管」，為促進兩岸貿易健康發展，今天起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入大陸。

馬曉光今天以書面新聞稿方式作上述宣布。

他說，2022年6月，大陸海關在台灣輸大陸冰鮮白帶魚、凍竹筴魚中檢出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病毒核酸陽性樣本。「基於生物安全風險防範的考慮」，海關總署自2022年8月3日起暫停台灣地區冰鮮白帶魚，凍竹筴魚輸入。

他說，大陸已對COVID-19實施「乙類乙管」，取消所有進口冷鏈食品口岸環節針對新型冠狀病毒的核酸監測檢測等措施。「為促進兩岸貿易健康發展，海關總署決定自3月15日起恢復台灣地區冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入。」

中國大陸去年6月開始陸續禁台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入，其中，禁石斑魚的理由是，大陸海關總署動植物檢疫司稱多次檢出禁用藥物且土黴素超標。

之後陸方又指多家台灣食品廠、水產品加工廠等未完成更新註冊，暫停輸入相關產品；大陸海關總署去年底並以註冊訊息不完整為由，暫停台灣水產品及加工食品進口。

不過，今年1月29日，大陸國台辦表示，包括金門酒廠在內的63家台灣企業已予以註冊或更新註冊訊息。這代表陸方放行上述產品輸陸。（編輯：張淑伶/唐佩君）1120315