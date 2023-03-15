農委會：樂見白帶魚恢復輸中 拓銷高端市場不變

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中國2022年間暫停輸入台灣冰鮮白帶魚（圖）、冷凍竹筴魚，中國國台辦宣布15日起恢復輸入，農委會也證實已接獲相關文件。（漁業署提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月15日

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（中央社記者楊淑閔台北15日電）中國大陸去年暫停輸入台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚，繼中國大陸國台辦宣布今天起恢復輸入，農委會證實已接獲相關文件，樂見符合國際規範，但仍會與產業界攜手持續拓銷高端市場。

中國大陸國台辦發言人馬曉光今天表示，由於當地COVID-19疫情已降為「乙類乙管」，為促進兩岸貿易健康發展，今天起恢復台灣冰鮮白帶魚、凍竹筴魚輸入大陸。

農委會漁業署副署長王正芳指出，2022年8月3日中國大陸以台灣冰鮮白帶魚及冷凍竹筴魚食品外包裝驗出新冠病毒為由，禁止相關品項進口，農委會循正常管道溝通反映，今天接獲中國大陸官方文件指出，已取消冷鏈食品通關時，實施新冠病毒的核酸監測檢驗等措施，宣布即日起恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸入。

他並說，農委會樂見中國符合國際規範，而除了中國市場以外，仍會持續將漁產品銷往高端市場。

基隆區漁會總幹事陳文欽接受中央社記者電話訪問時說，樂見此宣布，算是正面消息，白帶魚每年7、8月到隔年3月為產季，現在已接近尾聲，且去年11月到今年這3個月間，受天候因素影響，產量減少一半；竹筴魚則四季都有，不過7、8月漁獲量會比較多點，預計約7、8月起這兩種魚可恢復輸銷中國大陸。

但他強調，已無預警吃過一次教訓、「很危險」，政府也已協助漁民拓銷新市場，多元行銷政策要齊頭並進，莫再仰賴單一市場。

王正芳重申，農委會始終秉持一貫的標準出口水產品，都符合相關檢驗標準，中國大陸之前的新冠病毒監測並不符合國際標準與作法，農委會樂見其修正作法。

另外，農委會補充，對於中國大陸當初以不符國際貿易規範決議影響兩岸農產貿易，台灣與美國、澳洲及印度等會員在世界貿易組織（WTO）食品衛生檢驗及動植物檢疫措施（SPS）委員會共同提出特定貿易關切外，並進行加工凍儲及海外拓銷獎勵等輔導措施，讓白帶魚產地價在禁止輸中期間維持穩定，並開拓南韓、日本、馬來西亞及美國等新興市場，確保漁民權益。（編輯：陳政偉）1120315