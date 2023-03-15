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中國恢復白帶魚等輸入 高雄漁會：多元管道最重要

2023/3/15 18:11（3/15 18:21 更新）
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高雄市興達港區漁會15日出口7噸白帶魚至日本，上午剛舉辦封櫃記者會，下午就傳出中國解除白帶魚等禁令。圖為記者會現場展示白帶魚。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月15日
高雄市興達港區漁會15日出口7噸白帶魚至日本，上午剛舉辦封櫃記者會，下午就傳出中國解除白帶魚等禁令。圖為記者會現場展示白帶魚。（高雄市政府提供）中央社記者林巧璉傳真 112年3月15日
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（中央社記者林巧璉高雄15日電）中國今天宣布恢復台灣冰鮮白帶魚、冷凍竹筴魚輸入中國。興達港區漁會總幹事郭展豪說，通路越多越好，但現已是產季尾聲，短時間不會立即獲利，未來還是要開拓多元管道。

中國去年6月開始陸續禁台灣石斑魚、白帶魚、竹筴魚輸入，禁令一出漁民大受影響，高雄市政府和中央也同步啟動補助，輔導業者拓展國際市場，分散風險。

高雄市興達港區漁會今天出口7噸白帶魚至日本，今早才剛舉辦日本封櫃記者會，下午就傳出中國解除白帶魚等禁令。興達港區漁會表示，除了外銷，白帶魚也有穩定銷量，且國人飲食習慣喜歡吃白帶魚。

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郭展豪告訴中央社記者，去年6月禁令消息一出，有不少漁民選擇休息不捕撈「畢竟捕了沒人收，不管是保存、冷凍、倉儲都是一大筆成本」漁會和政府也同步啟動找尋拓展其他國際市場。

郭展豪表示，白帶魚很難保存，魚身容易腐壞，需靠加工冷鏈設備。現在是白帶魚產季尾聲，且夏天很容易有線蟲。在中國禁令期間也積極找其他通路，過年前獲知可出口到日本，就努力跟漁民收購，慢慢才存到7噸貨量。（編輯：孫承武）1120315

#郭展豪
#中國
#興達港區漁會
郭展豪
高雄7噸白帶魚外銷日本 上架超市、電商等通路
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