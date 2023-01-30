美指中國國企援俄 北京：毫無根據訛詐

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（中央社台北30日電）針對美國政府指控，有中國國企涉及向俄羅斯提供非致命性軍備，中國外交部發言人毛寧今天聲稱，中方不接受美方這種「毫無根據的訛詐」，也不會坐視美方「無理損害」中方企業的合法權益。

中國外交部下午舉行例行記者會。綜合中國媒體報導，毛寧在回答媒體提問時，作上述表示。

毛寧強調中國既有立場說，中國在烏克蘭問題上「始終秉持客觀公正的立場，始終站在和平一邊」，為推動政治解決烏克蘭危機「發揮著建設性的作用」，「不袖手旁觀，不火上澆油，更不趁機牟利」。

她宣稱，美國是烏克蘭危機的「始作俑者和最大推手」，持續向烏克蘭輸送重型武器和攻擊性武器，不斷抬升衝突的長度和烈度。美方不反思自身的所作所為，反而對中方無端猜忌，橫加指責。中方不接受這種「毫無根據的訛詐」，也不會坐視美方「無理損害中方企業的合法權益」。

毛寧又說，如果美方真心希望危機早日結束，真的關心烏克蘭人民的生命安全，就應當停止輸送武器、發戰爭財。要以負責任的方式推動局勢盡快降溫，為當事方和平談判創造有利的和必要的環境和條件。（編輯：邱國強/李雅雯）1120130