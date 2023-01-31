江西少年胡鑫宇案謎團如雪球 中國網友質疑警方通報內容

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中國網友高度關注的江西少年胡鑫宇失蹤案，謎團如雪球愈滾愈大，中國網友質疑警方通報內容，要求真相。（圖取自上觀新聞網頁jfdaily.com）

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（中央社台北31日電）中國網友高度關注的江西少年胡鑫宇失蹤案，謎團如雪球愈滾愈大，當局公布在樹林中發現遺體，但家屬卻說在糧庫處，且警方稱地毯式搜索卻獨漏糧庫，中國網友質疑通報內容，要求真相。

江西上饒鉛山縣15歲少年胡鑫宇是致遠中學的住宿生，2022年10月14日，他在校園內離奇消失在監視器範圍後未再出現，家人、校方、警方等多方面一直苦尋無果，1月28日，警方通報在金雞山區域學校旁的樹林中發現一具縊吊屍體，29日經DNA鑑定，遺體確認為胡鑫宇，消息震驚中國社會。

陸媒「上觀新聞」30日報導，胡鑫宇失蹤106天後遺體被發現，但其母親李女士在接受媒體採訪時表示遺體是在學校後方的一個儲糧倉庫內找到，且遺體已經腐壞，身上只穿著一件外套，看起來前後是反穿的。

另「澎湃新聞」30日進一步報導，知情人士透露，1月28日當天，糧庫保安到竹林處砍竹子，同時也為找一隻走丟的雞，帶了一隻狗過去，狗過去之後不停地叫，才發現靠近圍牆位置的竹林竟然有一具遺體。

警方之前大面積搜尋時，調查人員曾詢問過糧庫工作人員，得知並未發現有外人進入後，就沒有進一步搜尋。

針對遺體發現地點說法出入，鉛山縣相關人士則回應，「基於糧倉是特殊單位的考量，沒法直接寫明，所以鉛山官方只寫了金雞山區域樹林。」

這起中國網友高度關注的社會案件，因官方通報一天一說法，在網路上輿論炸鍋，有網友留言「我是失憶嗎？昨天說樹林今天說糧倉」、「不是對外稱大面積搜查，結果問一問就走人?」、「國家糧倉進出得申請，人怎麼會在裡面」、「一個高中生如何生前避開所有監控，生後避開所有搜查」、「疑點太多，全國人民對真相拭目以待」。

胡鑫宇家屬委託律師表示，家屬希望能通過屍檢報告和留下的錄音筆內容了解小孩的死因。

同濟大學法學教授金澤剛發表文章，指當局稱竭盡全力搜尋，與突然出現在學校後山的遺體形成強烈的「劇情」衝突，這樣的結果讓人震驚，更讓人困惑。胡鑫宇遺體被發現地點有無被搜尋過，其死亡時間究竟為多久，是自縊還是他殺等，均有待進一步調查，得出一個令人信服的結論。（編輯：唐佩君/吳柏緯）1120131