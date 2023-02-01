北京市將展開血清抗體抽樣調查 了解染疫情況

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（中央社台北1日電）北京市疾控中心副主任王全意昨天表示，北京計劃在2月至3月展開人群血清抗體水平調查，全面評估COVID-19的感染情況。

新京報報導，王全意1月31日受訪時說，北京這一輪疫情已過高峰，人群已建立了臨時的免疫保護，加上目前國際流行的病毒和北京此輪流行的毒株有一定的交叉保護，因此近期至少3個月內，發生疫情流行的風險較小。

他說，隨著疫情進入尾聲，疾控部門將展開總結性的調查研究。為全面評估北京市新冠病毒感染情況，了解社區人群血清抗體水平，北京即將開展人群血清抗體調查。這項研究將為未來優化資源配置和疫情防控提供參考。

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據報導，這項調查計劃在今年2月至3月完成，採取多階段分層隨機抽樣調查方法，從北京市16個轄區和經開區中選取約5000名社區民眾，進行問卷調查和血清學標本採集。調查表的內容包括調查對象基本資訊、核酸和抗原檢測情況、發病就診轉歸情況、疫苗接種情況等信息。

王全意說，考慮到隨時間推移，抗體水平會自然下降，將來根據需要，可能開展動態評估。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120201