更多編輯台推薦新聞：
AI音訊工具淪deepfake幫凶 網友借名人聲音罵髒話
科技

AI音訊工具淪deepfake幫凶 網友借名人聲音罵髒話

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 無光害下肉眼就能看見

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

北京市將展開血清抗體抽樣調查 了解染疫情況

2023/2/1 15:38
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北1日電）北京市疾控中心副主任王全意昨天表示，北京計劃在2月至3月展開人群血清抗體水平調查，全面評估COVID-19的感染情況。

新京報報導，王全意1月31日受訪時說，北京這一輪疫情已過高峰，人群已建立了臨時的免疫保護，加上目前國際流行的病毒和北京此輪流行的毒株有一定的交叉保護，因此近期至少3個月內，發生疫情流行的風險較小。

他說，隨著疫情進入尾聲，疾控部門將展開總結性的調查研究。為全面評估北京市新冠病毒感染情況，了解社區人群血清抗體水平，北京即將開展人群血清抗體調查。這項研究將為未來優化資源配置和疫情防控提供參考。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據報導，這項調查計劃在今年2月至3月完成，採取多階段分層隨機抽樣調查方法，從北京市16個轄區和經開區中選取約5000名社區民眾，進行問卷調查和血清學標本採集。調查表的內容包括調查對象基本資訊、核酸和抗原檢測情況、發病就診轉歸情況、疫苗接種情況等信息。

王全意說，考慮到隨時間推移，抗體水平會自然下降，將來根據需要，可能開展動態評估。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120201

#王全意
#北京
#北京市
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族