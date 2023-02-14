澳洲應對外部干涉 點名喊卡與孔子學院往來

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（中央社台北14日電）澳洲計劃採取系列行動以因應外部干涉，外長黃英賢示警各大學，不要與中國孔子學院建立任何新夥伴關係，內政部長奧尼爾更說，政府決心曝光企圖破壞澳洲政治進展的「陰險」國家。

「澳洲人報」（The Australian）今天報導，黃英賢（Penny Wong）已通知中國政府管理的孔子學院，相關活動正受到密切關注，並警告澳洲各大學，不要與這個支持北京全球宣傳戰略，並由中共中央管理的機構，建立任何新的夥伴關係。

此外，澳洲打擊外國干涉的新措施還包括，奧尼爾（Clare O’Neil）聲稱，將公開點名企圖破壞澳洲政治進展的「陰險」國家名單。

報導指出，澳洲政府即將回應參議院情報和安全委員會，針對影響高等教育機構的國家安全風險而展開的調查，在此之前，官員們相繼表達立場。

黃英賢表示，政府關注透過大學交流對學術自由造成潛在風險的外國干涉，並將繼續審查這些往來。

奧尼爾則透露，正制定一項新政策，以公開確認外國干涉的實例，「政府決心把外國干涉從陰影中拉出來，讓它曝光」。

奧尼爾正告那些在暗處運作的專制國家：「我們在看著你們。如果揭露你們的行動符合我們的國家利益，我們會這樣做。」

這篇報導表示，雖然澳洲官員並未直接提及中國是澳洲最活躍的外國干預來源，但奧尼爾曾提到一個不具名的國家，去年曾企圖收集異議者的敏感個人訊息，但遭澳洲安全情報局阻止。

報導指出，這個國家，據信是中國在背後試圖運作。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120214