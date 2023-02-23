兩岸直航點恢復 陸委會：航空旅遊業準備需評估

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（中央社記者李雅雯台北23日電）陸委會今天表示，兩岸直航航點恢復正在綜合評估中，航空公司、觀光旅遊業等準備情形都需要加以評估，還要考慮疫病風險、交流情勢等條件。

大陸委員會23日下午4時舉行例行記者會，由陸委會副主委李麗珍主持。

李麗珍表示，兩岸直航航點由於COVID-19疫情關係有些暫停，現在疫情和緩，對於直航點增加有需求，大陸方面透過兩岸協議平台向交通部民航局提出加開航點意見；恢復航點也需要看航空公司、觀光旅遊業等準備情形，相關單位都在積極地評估中。

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她說，疫後恢復兩岸人員交流、疫後民眾海外旅遊意願強烈等，這都涉及航點恢復等討論，陸委會與相關單位持續評估中，希望有評估結果後，可以透過協議平台和陸方提出，一起交換意見。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮22日在例行記者會上說，大陸航空主管部門循兩會協定聯繫管道，促請台灣方面優先恢復廣州等16個兩岸直航航點，迄未得到正面回覆。（編輯：楊昇儒）1120223