中國工廠訂單銳減砍員額減薪 勞工排長龍求職

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（中央社台北25日電）中國勞務市場在春節後出現逆轉，許多工廠因為訂單銳減砍員額降工資，有工廠招聘20名員工，出現300多人在寒冷雨天排長龍面試。指標大廠鄭州富士康目前已停止招工，工人嘆收入3年來最低。

中國去年12月驟然放棄疫情防控後，染疫人數暴增，勞工不敢外出工作。疫情趨緩後，又出現春節返鄉潮，許多工廠祭出天價工資也招不到工。春節過後，勞工外出找工作，卻發現情勢逆轉。

據陸媒九派新聞今天報導，多則記錄招工現場的影片在社交平台流傳後，引發人們對勞務市場的廣泛關注。

影片顯示，在浙江嘉興，一家材料工廠招聘20名員工，有300多人頂著寒冷天氣冒雨前來面試，工廠門口排起長龍；在四川成都，一家電子廠門口天沒亮就排起長隊，300個工位名額引來上千人哄搶。

在河南一地，勞務仲介只需要招一名員工，卻被數十名應聘的人團團圍住；廣東深圳的勞務仲介感慨，今年一家電子廠招工的需求和競爭崗位的務工者比例是1：5，職位供不應求……

據拍攝這些影片的務工人員反映，2月以來，不少招工單位開出工價越來越低，招工的崗位也越來越少，不少製造企業門前都排起了長龍，擁擠著找工作的務工者。

據報導，勞務仲介和務工人員都反映，進入2月以來，工價確實出現較大波動，工作機會也越來越少。有招聘人員指出，由於春節後求職務工人員的集中爆發，同時企業還處於復甦階段，導致勞力供過於求。

深圳、東莞、鄭州、金壇等多地勞務市場顯示，進入2月，工價連續下降、招工崗位稀缺，不少工廠已經提前關閉招工通道，正在招聘得崗位也相應地提高了招工要求。

「工價一天一個樣，一天比一天低。」在深圳一家電子廠打工的李長義表示，目前勞務市場出現工價波動較大現象。

李長義過年後從老家貴州來到深圳。一開始，工廠給出的臨時工價是每小時人民幣23元（約新台幣102元，下同），到2月22日，已經降到每小時17元，「即便如此，依然有很多人前來應聘，還沒到正式上班時間，應聘者就在工廠門口大排長龍，工廠根本要不了這麼多人。」

報導引述一份勞務公司的報價表顯示，2月1日，東莞某電子廠工價為一小時23元，月收入在6900元左右；一週後，工價下降至20元，月收入降至6000元。到2月中旬，該工廠只招收正式工。

深圳龍華人才市場的一名勞務仲介指出，今年多家工廠很早就關閉了臨時工招聘通道，只招收正式工。龍華富士康的臨時工招聘在2月24日就停止了，今年富士康的臨時工崗位減少，招工時間也在縮短。

這名勞務仲介指出，去年國家防疫政策改變後，很多之前因為出行受限，沒有外出打工的人一下子湧進勞工市場。過去3年擠壓的求職需求集中釋放，但工廠的用工需求沒有跟上，今年很多工廠的訂單都流失了。

在訂單流失、產能過剩的壓力下，工廠還會讓正式員工休假。上市公司東莞捷榮的放假通知提到，受大環境影響，公司訂單量驟減，因此安排部分人員放假，時間為2月21日到5月30日，長達88天，後續如需延長假期再另行通知。

深圳一家電子廠的正式員工林靈指出，工廠同樣因為訂單縮減，發了休假兩個月的通知，自己在外打工多年也是第一次遇到這種情況。林靈的兒子也遇到了類似的狀況，「今年找工作真的很難」。

報導引述一名富士康的前管理人員表示，用工市場後續的招工環境不容樂觀。今年因為訂單減少，工廠確實要不了這麼多人，按照往年經驗，8、9月份訂單會增多，用工需求增加，工價也會漲起來，但今年也不太好說。

據河南商報報導，1月30日，鄭州富士康春節開工第一天，復工率超過95%，為近幾年來節後最高在崗率。

鄭州富士康3日首次發佈招工訊息，但這次並未大規模招聘。僅有八大街廠區招募正式工，港區富士康至今未開招，往年常見的小時工、派遣工也未出現在內。

「現在沒什麼好政策，工資不高。」在港區富士康工作的柳林（化名）表示，年後工作時間減少，收入也有所下降，「一個月到手三四千」，為3年來最低。

鄭州富士康傳10日後已全面停招工人。在BOSS直聘網，今天搜尋不到任何這家指標大廠開出的職缺。

據報導，過年後這段時間，鄭州富士康工廠門口出現了一個頗有意思的情況，就是工人們無班可加，越來越悠閒了；因為工人收入減少，小攤販們的生意也越來越慘淡了。（編輯：楊昇儒）1120225