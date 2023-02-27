美國擴大科技制裁 風投企業加強審查在中國投資

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（中央社記者吳柏緯上海27日電）隨著美國持續加強對中國的科技圍堵，阻止美國資金成為中國開發敏感技術的踏腳石，不少投資人也開始觀望。外媒報導，紅杉資本已聘任獨立國安專家，調查在中國的投資項目。

華爾街日報引述知情人士指出，知名風險投資公司紅杉資本（Sequoia Capital）的子公司紅杉資本中國基金（Sequoia Capital China）去年募集了85億美元的資金，投資人包含了美國大型投資機構，因此受到白宮的關注。

這名知情人士指出，紅杉資本在2022年底曾向美國相關的官員簡報，強調會對於這筆資金的投資運用進行一定程度的篩選、審查，特別是中國的半導體與量子運算領域。這是紅衫資本首次基於「國家安全及擔憂」對投資項目進行篩查，但結果並不具有約束力。

他進一步表示，雖然額外的審查並未完全禁止敏感投資，但這樣的行動被認為有助阻止資金流入開發敏感技術的中國企業，美國認為這些公司的技術可能被用於軍事發展。

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報導指出，從2021到2022年間，紅杉中國在中國半導體及相關領域進行了20筆投資。2022年募得的資金則尚未用於半導體與量子運算領域投資。

一名熟悉紅杉資本的人士在報導中提到，美國與中國團隊雖共享財務會計、資訊技術，投資決策是各自獨立進行。紅杉資本中國基金的創辦人兼執行合夥人沈南鵬在2022年的募資中發揮了更加積極的作用，這背後顯示在政治緊張局勢加劇時，紅杉中國式圖開闢一條相對於美國更加獨立的道路。（編輯：邱國強）1120227