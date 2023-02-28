港名媛蔡天鳳遇害 慈善機構更名紀念

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（中央社記者張謙香港28日電）香港名媛蔡天鳳日前遭殺害，事件引起全城熱議；蔡天鳳生前熱心於保護貓狗，並與他人成立了一個愛護貓狗的機構，相關機構決定以其英文名「Abby」命名，以作紀念。

星島日報網站今天報導，英文名為Abby的蔡天鳳，生前與一群志同道合的人成立「愛豹仕愛心慈善機構」，英文為「Paomes Charitable Org」，資助動物義工照料貓狗。

報導引述慈善機構相關人士說，他們決定把這個機構更名為「Abby & Paomes Charitable Org」，稍後也會更改中文名，以紀念Abby的愛心及對慈善基金的貢獻。

28歲的蔡天鳳早前遭前夫一家人殺害且遭分屍，由於行兇者手段凶殘，加上彼此關係非比尋常，蔡天鳳還為前夫生下兩個小孩，以及蔡天鳳形象正面，美麗善良，事件令人矚目。

另外，蔡天鳳的父母今天在其現任丈夫及親友的陪同下，到沙田富山殮房認屍， 一行人其後到大埔龍尾村案發現場進行路祭。

蔡天鳳前夫一家4人已被警方逮捕及扣押，不准保釋，待5月審訊，分別為前夫鄺港智、鄺父鄺球和鄺港智胞兄鄺港傑及鄺母李瑞香，前3人可能被起訴謀殺罪，後者則涉及妨礙司法公正。

在這起謀殺案中，蔡天鳳遭肢解，警方前天表示，已尋獲相信屬於死者的頭顱及雙腳，但軀幹和手仍未找到。

據報導，蔡天鳳的父母親及現任丈夫的家境都十分富裕，她與鄺港智離婚後，仍然照顧其家人，包括購買豪宅讓其父母居住，又聘請其大哥為司機。

報導表示，蔡天鳳生前欲賣掉為鄺家購買的房屋，一家人因此動了殺機。（編輯：唐佩君）1120228