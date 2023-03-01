2月中國百城新房價格按月持平 止住7連跌

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（中央社台北1日電）中國房地產市場低迷，房價也跌跌不休，但據調查，2月中國百城新建住宅平均價格按月持平，止住7連跌態勢；新成屋、中古屋房價按月下跌城市數量都明顯減少。

香港經濟日報網今天報導，據中國房地產指數系統百城價格指數的調查數據，2月百城中古屋平均價格為每平方公尺人民幣1萬5856元（約每坪新台幣23萬元），月減0.01%，跌幅較1月縮小0.10個百分點；年減0.96%，跌幅較1月擴大0.15個百分點。

2月百城新成屋、中古屋價格按月下跌城市數量分別減少至45個和68個，其中百城新建及中古屋住宅價格按月均下跌的城市數量共34個，較上月減少15個。

具體來看，新建住宅方面，2月的一線及二線城市新房價格按月均上漲，三、四線城市房價按月跌幅縮小。一線城市中，上海、北京新房市場表現穩健；二線城市新房價格按月止跌轉漲，成都、長沙等熱點城市漲幅居百城前列。

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中古住宅方面，2月一線城市房價格按月止跌轉漲，上海、北京、廣州市場表現活躍，優質房源業主掛牌預期有所回升；但二線及三、四線城市中古屋價格均繼續下跌，跌幅分別縮小至0.01%和0.11%。

報導引述分析指出，整體來說，受房市政策持續優化、COVID-19疫情及春節期間累積需求集中釋放等因素影響，部分核心一、二線城市房地產市場情緒有所修復，房價出現了較為積極的信號，但多數三、四線城市購房者觀望情緒依舊濃厚，全國整體市場尚未出現明顯的回暖態勢。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120301