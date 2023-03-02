中國產業外移 蘇州昆山電子廠生產下降工資下滑

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（中央社台北2日電）中國電子廠聚集的蘇州市和昆山市，近來出現生產下降、工資下滑等現象，許多想找工作的人大排長龍等待。疫情下產業加速向外轉移，許多工廠的出口訂單量斷崖式下跌，港口貨櫃價格幾乎腰斬。

陸媒經濟觀察網2日報導，蘇州和昆山的許多工廠，用工都已經飽和，一些前兩年每天招200至300人的廠，現在每天只招20至50人。

大量外來務工人員從大陸各地湧入昆山，但多數只能等待，甚至有還沒找到工作的人，入夜後在橋洞下暫避，其中不乏上了年紀的男性。一些年輕人以各種短影音向外勸退，「現在不要來蘇州、不要來昆山」。

影響所及，昆山勞務仲介最密集的街區裡，有些公司讓半數的仲介人員休長假。

報導說，類似的情況也在蘇州工業園區和蘇州高新區上演，這裡匯集了友達、佳世達、聯建、紫祥、華碩、名碩等多家電子廠。

供需失衡等因素之下，工資正在下滑。小齊去年進昆山富士康時，每小時工資人民幣32元（約新台幣141元），現在卻降到了20元。一名工作仲介人員說，昆山電子廠的平均工資在每小時24元左右，但今年19至20元已經不錯了，「這是我從業以來工價最低的一年」。

承接昆山多家工廠進出貨物運送的物流公司蘇州華遠天下，因為運輸需求銳減，將旗下貨運司機的工資由按月計算調整為按趟計薪，還把一部分卡車賣給了司機個人營運。

蘇州市高新區的一家主要的電腦生產廠商員工說，2022年中旬開始，其所在企業生產線開始縮減生產線，並取消所有夜班，只保留白班。一方面是因為銷量下降，另一方面也因為去庫存壓力。

該廠負責人表示，2022年下半年開始，包括仁寶、富士康、廣達等多家老牌代工廠的訂單量都大量縮減。偏偏去年上海疫情封控結束後，為防止突如其來的停工，許多昆山的工廠都要求超前備料和加大生產，結果現在訂單少了，加上有很多庫存，只能減量生產。

產業外移的影響明顯。一家上海電子元件生產企業的工作人員說，從2022年下半年開始，與之合作的主要客戶如富士康等，都將生產重心轉到了東南亞和印度，電子元器件的供貨也隨之轉移，其公司今年前兩個月的銷量年減逾30%。

報導指出，2022年，在蘇州設廠的多家企業如富士康、和碩、仁寶宣佈在越南擴建工廠。今年年初，蘋果供應商歌爾聲學宣佈將投資2.8億美元在越南新建工廠。

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貨櫃價格也很能反映出海運出口狀況。報導說，以上海港、寧波港來看，一個貨櫃的價格2萬至3萬元左右是維持了多年的市場行情價，2021年，貨櫃價格最高的時候翻了10多倍，暴漲至數十萬元，從2022年開始下跌，現在根據目的地港口不同，基本在1萬至2萬元。

華寶證券發布的研報認為，目前全球第五輪產業轉移的進程不斷加速，而中國則處於此輪產業轉移的中心。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1120302