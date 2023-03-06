軍費增7.2% 共軍：用於全面加強練兵備戰及裝備

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（中央社台北6日電）中國國防部發言人譚克非今天針對今年軍費成長7.2%聲稱，中國「有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益」。增加的國防支出則用於全面加強練兵備戰及科技、裝備重大工程。

新華社報導，譚克非今天是以中國全國人大解放軍和武警部隊代表團發言人答記者問名義，作上述表示。

譚克非宣稱，中國政府堅持「國防建設和經濟建設協調發展」方針，根據國防需求和國民經濟發展水平「合理確定」國防支出規模。近年來，在中國經濟社會「持續健康發展的」同時，保持了國防支出「適度增長」，促進「國防實力和經濟實力同步提升」。

他提到，中國今年增加的國防支出，主要用於幾個方面：一是按照軍隊建設「十四五」規劃安排「全面加強練兵備戰」，鞏固提高「一體化國家戰略」體系和能力；二是加快建設現代化後勤，實施「國防科技和武器裝備重大工程」，加速「科技向戰鬥力轉化」。

三是鞏固拓展國防和軍隊改革成果，保障重要領域改革舉措和急需政策制度實施，提高軍事治理水平；四是與國家經濟社會發展水平相適應，持續改善部隊工作、訓練和生活保障條件。

譚克非聲稱，中國堅持「走和平發展道路」，奉行「防禦性國防政策」，「積極參加聯合國軍費透明制度」，2008年起每年向聯合國提交上一財政年度軍事開支報告。

他又說，與美國等軍事大國相比，中國的國防支出不論是占國內生產毛額（GDP）比重、占國家財政支出的比重，還是國民人均國防支出、軍人人均國防支出等都是比較低的。

譚克非最後宣稱，中國「有限的國防支出完全是為了維護國家主權、安全、發展利益」。（編輯：邱國強/陳沛冰）1120306