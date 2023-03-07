中國頭兩個月進出口欠佳 比2022同期減0.8%

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（中央社台北7日電）即將卸任的中國國務院總理李克強日前發表政府工作報告，訂出今年GDP成長目標為5%左右，但中國海關總署今天發布的頭兩個月進出口總值比去年同期下滑0.8%，達人民幣6兆1800億元。

儘管如此，同樣據中國海關總署統計，今年前2個月，中國貿易順差達8103億2000萬元（約新台幣3兆5783億元），年增達16.2%，其中出口3兆5000億元增0.9%，進口2兆6800億元減2.9%。

若按美元計，今年前2個月，中國前2個月貿易順差1168億8000萬美元（約新台幣3兆5755億元），年增6.8%。其中出口5063億美元降6.8%，進口3894億2000萬美元降10.2%。

另以個別國家地區而論，中國對東南亞國協進出口成長，對歐盟、美國、日本等下降。

前2個月東協是中國第一大貿易夥伴，雙邊貿易總值為人民幣9519億3000萬元，年增9.6%，占外貿總值15.4%。

其中對東協出口5700億元成長17.9%，自東協進口3819億3000萬元降0.9%，對東協貿易順差1880億7000萬元，增幅高達91.6%。

歐盟為中國第2大貿易夥伴，雙邊頭兩個月貿易總值為8510億9000萬元，年減2.6%占13.8%，對歐盟出口5528億3000萬元降5%，自歐盟進口2982億6000萬元增2.1%，對歐盟貿易順差2545億7000萬元減12.1%。

美國是中國第3大貿易夥伴，雙邊貿易總值為7029億8000萬元，年減10.6%佔11.4%，對美國出口4941億1000萬元降15.2%，自美國進口2088億7000萬元增2.8%，貿易順差2852億4000萬元減24.9%。

日本為中國第4大貿易夥伴，雙邊貿易總值為3449億2000萬元，年減5.7%占5.6%，對日本出口1835億6000萬元增6.7%，自日本進口1613億6000萬元降16.8%，貿易順差222億元，而去年同期貿易逆差218億4000萬元。

此外，中國1、2月對台灣的進出口總值達374億9320萬美元（約新台幣1兆1473億元），出口總值99億7400萬美元，進口總值275億1910萬美元，與去年同期相比分別減少27.9%、18.1%與30.9%。

香港南華早報今天報導，由於中國自年初以來放棄清零，海關總署今天公布的數據可說是首個重要的經濟指標，也凸顯當前全球第2大經濟體中國所面臨的棘手難題。

報導指出，即將卸任的國務院總理李克強5日發表工作報告提及，中國今年仍將面臨諸多的外部挑戰，並說由於全球通膨居高不下，世界經濟和貿易成長動能減弱，外部對中國的打壓遏制不斷上升，以致外在環境的不確定性與日俱增。

李克強並強調，中國將致力於吸引外資，藉由全球貿易與投資規範使中國進一步與全球經濟整合，同時拓展貿易。（編輯：曹宇帆/邱國強）1120307