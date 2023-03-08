中國中央機關按5%比例精簡 分析：各單位清家底

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（中央社記者呂佳蓉北京8日電）中國今年的「國務院機構改革方案」當中，宣示中央國家機關人員編制將按5%的比例進行精減。中國學者指出，定5%的硬性指標，實際上是各單位清理一下「家底」、減冗員。

新京報報導，北京大學政府管理學院教授趙成根受訪時指出，定5%的硬性指標，就是要用更少的機構、更少的人員、更少的支出來做更多的事。

他認為5%的指標是相對溫和恰當的，並指國務院機構改革的歷史上，力度特別大的是1998年。當時國務院系統有4萬人，改革最初的構想是要精減3分之2。最後精減了1.7萬人，「但也是非常大的力度了」。

對於各部門如何分流人員？趙成根指出，定下5%的目標，是讓各單位清理一下「家底」，盡可能把冗員和不必要的機構清理掉。「這有可能是一個處，甚至只是一個處的分支」，以此來降低政府運行成本，提高政府效率。

他稱，1998年的改革用了許多辦法，當時叫「幹部分流」，「最大限度地消化改革的風險」。這一次改革5%的目標，「一定會有相應的辦法的」。

談及這次的改革的特點，趙成根認為，在重新組建科學技術部方面，要加強基礎科學研究、集中力量在一些「卡脖子」工程上取得成績，「這需要強大的國家力量的支持」。

他認為，重新組建科技部，是一個重大的戰略考量，要使政府、企業、學校形成一體化的國家主導的科研體系，按照新型舉國體制，完善科研全產業鏈的管理。

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至於調整金融監管體系方面，包含組建新的國家金融監督管理總局，證監會從事業單位調整為國務院直屬機構，並調整中國人民銀行的分支機搆的設置。

趙成根指出，這一系列金融監管體制的改革，有兩方面的涵義。第一，是強化金融監管機構的權威和管理能力，堵住金融系統監管的漏洞，更好地在金融系統中起到預防腐敗和犯罪的作用；第二，證監會過去實際上就是履行政府職能的事業單位，升格為國務院直屬機構，使其名實相符。（編輯：周慧盈）1120308