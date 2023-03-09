港媒：前職工盟秘書長李卓人妻子鄧燕娥被拘捕

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（中央社台北9日電）綜合港媒報導，目前正還押中的前「職工盟」秘書長李卓人妻子鄧燕娥今天被香港警方國安處人員拘捕。報導指鄧燕娥因涉嫌「勾結境外勢力危害國家安全」等罪名被捕。

香港文匯報報導，香港警方國安處人員中午12時許在港島赤柱監獄外拘捕一名中年女子，據了解這名女子是已解散的「職工盟」秘書長李卓人的妻子鄧燕娥。

這名女子全身黑色裝束，被國安處人員押上一輛7人車離開。

報導引述消息表示，鄧燕娥於2021年9月離開香港前往英國，早前回港，這次是涉嫌違反「勾結境外勢力危害國家安全」等罪名被警方拘捕。

李卓人因2019年參與非法集會罪及2020年6月「煽惑他人參與、組織及參與未經批准集結」等罪分別被判入獄，總刑期20個月，目前因其他案件仍在還押中。

香港國安法實施後不少政治及公民組織解散，勞工界組織職工盟創立了31年，在2021年10月宣布解散。

據明報報導，鄧燕娥今天是到赤柱監獄探望李卓人後被帶走。鄧燕娥與李卓人於1985年結婚，二人於1990年創立職工盟，鄧燕娥也曾任職工盟總幹事。（編輯：陳沛冰/周慧盈）1120309