專家：地緣政治科技武器化 台灣需智慧面對

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（中央社台北10日電）2023年美中持續多方競爭，專家學者們今天認為，核心科技競爭有「武器化」趨勢，並說美中大幅擴充投資半導體，恐將半導體產業推向過剩漩渦，籲台灣智慧面對降低風險。

政大國際關係研究中心今天舉辦「地緣政治風險管理與挑戰：兩岸、南海與俄烏案例」座談會，多位專家學者提出關於美中台地緣政治風險的觀察。

銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌表示，中美大博奕的背景格局下，反全球化逆流上揚，由於圍繞新技術的嚴峻挑戰，促使現代世界已經產生了新的科技權力地緣政治，即不再由地理定義，也不再透過控制領土或海洋而達成，而是以權力化後的新科技控制他國。

楊開煌指出，值得關注的是，目前主要技術競爭國有啟動新技術「國有化」、「武器化」的新趨勢，中美晶片戰與台積電赴美的事件都是例子。

另亞非區域發展暨治理學會首席經濟學家邱志昌從地緣政治影響半導體產業角度觀察，認為美中競爭格局除將刺激中國以政治指導全力擴充半導體投資規模，最後將形成全球供給超過需求。

他說，而美國為贏得全球科技產業領導地位，以半導體為武器對抗中國，其結果可能變相將全球半導體產業推向過剩漩渦，因此台灣需有智慧處理降溫地緣政治風險，否則不利台灣產業均衡發展。

政大國關中心研究員陳德昇表示，中共20大之後新一屆的領導體制與成員，顯示中共黨政運作與權力結構未來仍是朝向「個人集權、黨委擴權」。

他說，儘管中共近期採取較柔性的對台策略，但估計不脫一國兩制的框架，雖可能有更多經濟與文化認同的整合，但在政治領域的「一國」難有突破，使得台海兩岸地緣政治互動情勢仍是挑戰大於機遇。

政大「台灣安全研究中心」副主任胡瑞舟則針對兩岸風險提出分析指出，中共在不同時期雖皆公開警告在某些情況出現時將對台動武，並結合 「和戰兩手、文攻武嚇」操作，但其對外宣告的動武條件，最終仍待北京如何看待及解讀。

他指出，例如總統蔡英文政府否認九二共識，但中共並未認定台灣蓄意拖延兩岸和平統一對話，另台灣曾發生反貪紅潮、太陽花運動等，中共也未將這些視為「台灣內部動亂」條件。

胡瑞舟表示，甚至最近傳出美軍將增派軍人來台訓練，北京也未認定已跨越「外軍介入台灣內部事務」紅線，顯示除「台灣宣布獨立」未曾出現且預料可能引發激烈反應外，其他劃設的紅線都有灰色地帶。（編輯：曹宇帆）1120310