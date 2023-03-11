新能源汽車降溫 中國動力電池產能過剩

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（中央社台北11日電）歷經兩年以來爆發成長後，因為新能源汽車銷量降溫，中國引以為傲的動力電池業已面臨產能過剩步入結構調整陣痛期。據陸媒報導，不少電池廠出現訂單不足、產線停工、縮減招工等現象。

據韓國電池市場研究機構SNE Research發布，2022年全球動力電池裝車量達到517.9GWh（百萬瓩），年增71.8%。在裝車量前10名中，中國動力電池企業占據6席，市占率達60.4%。

時代財經10日報導，一名頭部電池企業中層人士楊海（化名）透露，訂單不足導致產能利用率下降，或是當前大多數動力電池廠商面臨的問題。業界認為，動力電池行業的降溫，主因在於下游的新能源汽車業增速放緩。

中國汽車協會數據顯示，今年1月，新能源汽車產銷分別完成42.5萬輛和40.8萬輛，比上月大減46.6%和49.9%，年減6.9%和6.3%，出現明顯衰退。中國汽車動力電池產業創新聯盟指出，中國1月動力電池裝車量16.1GWh，年減0.3%，比上月大減55.4%。

報導引述二線動力電池企業中層人士王俊（化名）分析稱，動力電池和新能源汽車的發展幾乎同頻，因產業鏈下游的調整，動力電池業當前正進行一場結構性調整，週期約半年時間，這主要取決於新能源汽車業能否回暖。

中國乘聯會秘書長崔東樹表示，在國家補助退出等諸多因素影響下，中國新能源汽車市場當前的表現在預期之中，屬於正常的回落與調整，但自2月以來，新能源汽車市場已逐漸回暖。

三線動力電池企業工程師王曉（化名）透露，公司今年上半年基本沒有招人計畫，感覺行情比前兩年差一些；「作為普通打工人，一年能保14（個月）薪就不錯了，新的一年求穩為主。」

報導引述一名鋰電業的招聘人員透露，相較於2021年同期及2022年年中，目前的動力電池業的熱度已經明顯降低，諸多企業考慮到今年新能源汽車產業鏈的發展情況，早在去年下半年就開始縮減招聘需求。

中國汽車動力電池產業創新聯盟的數據也顯示產量過剩。2022年，中國動力電池累計產量545.9GWh，年增148.5%，但同期動力電池累計裝車量294.6GWh，年增90.7%；而動力電池累計出口則為68.1GWh。

按此粗略估計，2022年中國動力電池產量比裝車量（含出口）多約180GWh。

報導說，上述數據表明，今年市場及下游企業對於動力電池的訂單需求或不會太旺盛。經過數次擴產擴建，當前動力電池業的實際產能遠非去年同期可比，若行業只保持低增速，等待諸多電池企業的或將是產能利用率的明顯下降，甚至出現產能過剩問題。

中國汽車動力電池產業創新聯盟副秘書長王子冬此前即公開表示，2023年中國本土市場的新能源汽車增速很可能會下降，加上動力電池企業新建產能釋放，隨之電池供應一定會過剩。

中國動力電池專業網站高工鋰電董事長張小飛也曾指出，近兩年鋰電產業鏈大幅擴產，新增產能從2023年開始將集中釋放，產能過剩成為大概率事件。

第一財經報導，動力電池大廠「中創新航」因為訂單不足以致部分員工離職；另有知情人士稱，全球動力電池霸主寧德時代的產能利用率也出現下滑現象。根據年報，2022年末，寧德時代電池系統產能利用率為83.4%。

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報導引述一名電池企業中層人士透露，今年以來，有多家電池企業的部分生產基地產線處於停工狀態。

真鋰研究總裁墨柯也透露，當前很多電池企業都在去庫存、縮產能，出現產能利用率下降、產線停工、人員流動等情況很正常。若無意外，今年動力電池行業將面臨產能過剩，目前的情況只是開始，產能過剩將從低端市場向高端市場蔓延，不具備規模實力的中小電池商將面臨較大風險。在此背景下，動力電池業或會出現一定規模的裁員。（編輯：楊昇儒）1120311