兩岸觀光交流 陸委會：必須以對等互惠為原則

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（中央社記者李雅雯台北13日電）陸委會主委邱太三今天表示，兩岸觀光交流等討論必須以對等互惠原則為前提，目前陸方仍禁陸客來台自由行，大陸團客出境旅遊試點名單中也沒有納入台灣。

立法院內政委員會13日由陸委會進行業務報告，邱太三答詢作出上述表示。

多名立委關注兩岸觀光開放等討論。國民黨籍立委李德維批評，台灣旅遊業者、飯店業者殷切期盼陸客來台觀光消費，陸方沒有禁止台灣人前往對岸自由行，陸委會必須就此好好思考。

邱太三說明，陸方於2019年8月1日起，即以政治因素為由，禁止陸客來台自由行；目前開放大陸團客出境旅遊試點名單中也沒有台灣。兩岸觀光開放必須有對等互惠原則，「委員如果要說，應該是要質詢大陸為什麼要禁這個（來台自由行）」。

交通部常務次長祁文中指出，觀光產業開放會是兩岸都受惠，不過這需要對等開放，陸方沒有開放團客出境到台灣，在這個時間點上，當然也不開放台灣團客到大陸去；希望應該是兩岸都開放。

民進黨籍立委莊瑞雄說，團客來台禁團令是對岸拋出來的，來台自由行也是中共先斷的，陸委會拋出恢復10個直飛航點，這已是雙方釋出善意的表現。

邱太三回應，恢復直飛航點獲得社會各界正面回應，開放的航點確實是根據台商需求所做；觀光開放仍要有對等互惠原則，這是大家需要坐下來談的，不樂見相關討論淪於口水戰。（編輯：曹宇帆）1120313